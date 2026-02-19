KTO patrocina cobertura da Copa do Mundo de 2026 na CazéTV

...

Publicado em 19/02/2026 às 15:25

Alterado em 19/02/2026 às 15:26

A CazéTV confirmou que terá a KTO como patrocinadora de sua cobertura da Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá. O acordo prevê a presença institucional da bet ao longo das transmissões realizadas pelo canal no YouTube, onde os jogos do torneio serão exibidos gratuitamente.



A competição marcará a primeira edição do Mundial com 48 seleções, ampliando o número de partidas para 104 jogos. O novo formato altera a dinâmica do campeonato e estende a fase inicial, com maior concentração de confrontos diários. A expectativa é de um calendário mais intenso, sobretudo na fase de grupos, com impacto direto na programação das transmissões esportivas.



A parceria entre a CazéTV e casa de apostas KTO, que também administra um cassino online, segue o modelo já adotado pela plataforma em eventos recentes. Segundo informações divulgadas pelas empresas, a participação da casa de apostas estará vinculada a ações de caráter institucional e informativo, com atenção à comunicação responsável sobre apostas esportivas, em linha com as normas regulatórias em vigor.



O sorteio dos grupos está previsto para 5 de dezembro de 2025, data que marca o início formal da agenda do Mundial. A partir desse momento, a tendência é de ampliação da cobertura jornalística e do volume de conteúdos relacionados à competição, tanto nas plataformas digitais quanto em outros meios de comunicação.



Audiência digital e expectativa para o Mundial

Criada em 2022, a CazéTV ganhou projeção nacional durante a Copa do Mundo do Catar. Na ocasião, o canal registrou picos superiores a 6 milhões de dispositivos conectados simultaneamente em partidas da seleção brasileira. Resultados semelhantes foram observados em outras competições internacionais, como o Mundial de Clubes, consolidando o canal como um dos principais polos de consumo esportivo via streaming no país.



Levantamento global realizado pela Ipsos indica que 71% dos brasileiros pretendem acompanhar os jogos da Copa do Mundo de 2026, percentual superior à média mundial, de 59%. O estudo aponta que o torneio permanece entre os eventos esportivos de maior interesse do público brasileiro.



A pesquisa também detalha o perfil da audiência. Entre homens da geração Z, a intenção de acompanhar o Mundial chega a 84%. Entre mulheres da geração millennial, o índice é de 76%. O menor nível de engajamento aparece entre homens da geração baby boomer, ainda assim com mais da metade dos entrevistados declarando que pretende assistir às partidas.

