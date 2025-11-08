Como Flávio Maluf construiu um império global de materiais de construção

Publicado em 08/11/2025 às 18:23

De uma empresa familiar fundada em 1951 a uma corporação multinacional que atende clientes em mais de 40 países, a Eucatex passou por uma transformação notável sob a liderança de Flavio Maluf. Desde que se tornou presidente em 1997, o executivo tem expandido sistematicamente a presença internacional da empresa, ao mesmo tempo em que aumenta a capacidade de fabricação e diversifica as ofertas de produtos.



Legado familiar e visão global

Nascido em 2 de dezembro de 1961, na cidade de São Paulo (SP), Flavio foi criado em uma família já estabelecida no setor de materiais de construção. Seu avô, Salim Farah Maluf, era proprietário de uma serraria em São Paulo, que foi o ponto de partida para um conglomerado de empresas encabeçado pela Eucatex, na época, sob o comando do tio, Roberto Maluf.



Depois de concluir seu curso de engenharia mecânica na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) em 1985, Flavio adquiriu uma perspectiva internacional ao viver em Nova York em 1986, período em que trabalhou em um banco e na própria Eucatex, cuja sede ficava na cidade. Nesse tempo, também realizou cursos em universidades americanas. Essa combinação de formação técnica e exposição internacional mais tarde se mostraria inestimável na transformação de uma empresa familiar brasileira em uma empresa global.



Flavio entrou na Eucatex em 1987, onde trabalhou no departamento de exportação e importação, o ponto de partida perfeito para alguém que mais tarde lideraria a expansão global da empresa. Em dois anos, ele foi transferido para a divisão industrial, onde supervisionou a construção de duas novas fábricas para a produção de tintas e painéis de MDP - representando um investimento de US$ 200 milhões, que expandiu significativamente a capacidade de fabricação.



Diversificação estratégica de produtos

Ao assumir a presidência em 1997, o executivo iniciou uma estratégia abrangente para diversificar as ofertas de produtos da Eucatex. Indo além do foco original da empresa em forros acústicos, ele expandiu para várias categorias de materiais de construção para reduzir a vulnerabilidade do mercado e aproveitar oportunidades de crescimento mais amplas. A Eucatex, na época, chegou a ser a maior empresa brasileira a exportar telhas metálicas para todo Caribe e África.



Atualmente, a Eucatex fabrica uma ampla gama de produtos, incluindo pisos laminados, divisórias, portas, painéis de MDF e MDP para o setor moveleiro, chapas de fibra de madeira, tintas e vernizes. Essa diversificação criou vários fluxos de receita, entre materiais de construção e produtos do setor moveleiro.

A empresa agora opera seis fábricas modernas, empregando cerca de 3.000 pessoas. A estratégia de expansão de Flavio Maluf resultou em um aumento de 20 vezes no faturamento anual desde que ele assumiu a liderança da empresa.



Entrada no mercado internacional

A conquista mais significativa de Flavio foi transformar a Eucatex de uma produtora essencialmente nacional em uma fornecedora global de materiais de construção. A empresa agora exporta para mais de 40 países da América Latina, Europa e Estados Unidos, com uma subsidiária própria na cidade de Atlanta, capital do estado americano da Geórgia, que facilita a distribuição na América do Norte.



Essa expansão internacional exigiu uma adaptação cuidadosa dos produtos para atender às diversas exigências do mercado. De acordo com o presidente da Eucatex, aproximadamente 20% dos produtos da companhia são personalizados para preferências regionais específicas. Para o mercado norte-americano, os produtos especializados incluem, por exemplo, chapas ripadas e chapas perfuradas brancas para organização de ferramentas de garagem.



"Com base nas características regionais, montamos um portfólio", explicou Flavio Maluf ao discutir sua abordagem à personalização do mercado. Essa capacidade de adaptação permitiu que a Eucatex tivesse sucesso em mercados internacionais competitivos, apesar dos desafios de exportar do Brasil.

Credenciais ambientais como diferencial de mercado



Um dos pilares da estratégia internacional do executivo tem sido o posicionamento das credenciais ambientais da Eucatex como uma vantagem competitiva. Sob sua direção, a empresa obteve a certificação do Forest Stewardship Council (FSC) em 1996, adotando padrões ambientais formalizados, o que abriu as portas para mercados com consciência ambiental.



A ênfase estratégica na sustentabilidade produziu resultados significativos em 2001, quando a Eucatex se tornou "a primeira empresa a ganhar um certificado de produto sustentável da Home Depot", de acordo com Flavio. Essa certificação estabeleceu um relacionamento com uma gigante no setor varejista de materiais de construção da América do Norte.



A empresa também mantém a certificação ISO 14001 para sistemas de gerenciamento ambiental, validando ainda mais suas práticas em relação aos padrões internacionais. Essas credenciais têm sido particularmente valiosas para a entrada nos mercados europeus, onde as considerações ambientais influenciam fortemente as decisões de compra.



Transformação digital e envolvimento do cliente

Reconhecendo a crescente importância dos canais digitais para o crescimento dos negócios, Flavio Maluf implementou iniciativas abrangentes de transformação digital na Eucatex. A empresa lançou um marketplace B2B pioneiro — o primeiro desse tipo no segmento de pisos — que agora recebe aproximadamente um milhão de visitas anuais e 65 mil visitas mensais.



"O poder dos marketplaces na economia atual é inegável", explicou o executivo "O hábito de fazer compras on-line, que se intensificou nos últimos anos, só tende a crescer, facilitando a expansão dos negócios e possibilitando novas estratégias", completou ele.



Aquisições estratégicas e expansão de capacidade

Embora o crescimento orgânico tenha sido importante para o desenvolvimento da Eucatex, Maluf também buscou aquisições estratégicas para acelerar a expansão. Em 2018, a empresa adquiriu da Duratex uma unidade de produção de chapas de fibra de madeira em Botucatu (SP) — trocando uma fazenda por uma linha de produção de chapas finas de madeira, que empregava 280 funcionários, e tinha capacidade de produção estimada de 200 mil metros quadrados ao ano.



Projetos de alto nível aumentam o reconhecimento internacional

Maluf aproveitou projetos de alta visibilidade para aumentar o reconhecimento global da marca Eucatex. A empresa forneceu materiais de construção para a construção de um estádio da Copa do Mundo e para as instalações dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 no Rio de Janeiro, mostrando seus produtos em um cenário internacional.



Esses projetos de alto nível chamaram a atenção especialmente para a linha de tintas da Eucatex, ajudando a estabelecê-la como uma marca reconhecida nos mercados internacionais. A participação estratégica de Maluf nesses projetos demonstra sua compreensão de como as instalações de destaque podem gerar um valor de marketing desproporcional para os materiais de construção.



Filosofia de gerenciamento que impulsiona o crescimento

Flavio Maluf mantém uma abordagem de gerenciamento altamente estruturada que facilitou a expansão internacional da Eucatex. Sua filosofia de trabalho enfatiza a melhoria contínua: "Dedique-se e busque a perfeição no que você faz", aconselhou o executivo quando perguntado sobre sua abordagem empresarial. Essa metodologia disciplinada proporcionou a estabilidade organizacional necessária para o crescimento internacional sustentável.



Quando questionado sobre sua abordagem ao desenvolvimento de produtos, Maluf descreveu um processo sistemático: "As ideias vêm da leitura de revistas dos setores em que trabalhamos, da Internet ou de visitas a pontos de venda para ver produtos relacionados. Depois, discutimos com a equipe para ver quais delas levaremos adiante."



Trajetória de crescimento futuro

Flavio Maluf atualizou recentemente as declarações de missão e valores da Eucatex, reconhecendo que a reavaliação periódica continua sendo necessária para empresas com décadas de presença no mercado. O objetivo atual se concentra em criar soluções para o conforto e o bem-estar dos clientes em mercados globais.



Olhando para o futuro, o presidente da Eucatex vê um enorme potencial para expandir o papel do Brasil nas exportações de manufaturados. "Atualmente, quase 70% das exportações brasileiras são de commodities. A expectativa é que um dia sejam 90% de produtos manufaturados", observou. "Temos vocação para assumir uma participação muito maior do que a atual, porque nossas condições climáticas são favoráveis e não temos problemas com matérias-primas."



Por meio da implementação metódica de sua estratégia de crescimento internacional ao longo de mais de duas décadas, Flavio transformou a Eucatex de um produtor regional em uma potência global de materiais de construção. Combinando diversificação de produtos, liderança ambiental, engajamento digital, aquisições estratégicas e gerenciamento disciplinado, ele criou um império de negócios expansivo que serve de modelo para a excelência da manufatura brasileira no cenário mundial.

