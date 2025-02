Startup brasileira Lawdeck levanta US$ 1 milhão para desenvolver IA para advogados

Publicado em 04/02/2025 às 15:12

Alterado em 04/02/2025 às 15:32

A Lawdeck, startup brasileira focada em soluções de inteligência artificial para advogados, anunciou na sexta-feira (31) um aporte de 1 milhão de dólares. O montante será direcionado ao desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência artificial capaz de auxiliar advogados em tarefas como pesquisa de jurisprudência, redação de peças e análise de processos, com o objetivo de otimizar o trabalho e reduzir a sobrecarga que muitos profissionais enfrentam diariamente.



Solução inovadora para o Direito

A iniciativa nasceu a partir da experiência de dois irmãos especialistas em tecnologia, que identificaram a necessidade de automatizar processos rotineiros no universo jurídico. Segundo o CEO da Lawdeck, Nick Venturi, a ferramenta terá a capacidade de criar, analisar, pesquisar e até sugerir peças e decisões com maior precisão e rapidez, liberando tempo para atividades que exigem mais estratégia e interação humana.



“Percebemos que muitos advogados passam horas realizando pesquisas e redigindo documentos manualmente. O uso de IA pode agilizar essas rotinas, permitindo que os profissionais se dediquem a um número maior de clientes e a tarefas de maior valor agregado”, afirmou o CEO.



Impacto no mercado de trabalho

Enquanto há entusiasmo em relação à possibilidade de melhorar a produtividade e reduzir erros, alguns profissionais temem o fim de cargos tradicionais no setor jurídico. Para um veterano da advocacia, a capacidade de analisar grandes volumes de informações em segundos pode mudar a dinâmica da profissão. “É algo impressionante, mas que exige adaptação. Quem não acompanhar essa evolução tecnológica pode perder espaço com o tempo”, alerta.



Próximos passos e lançamento

O aporte é liderado por um grupo de investidores internacionais que está atento ao crescimento de soluções de IA na América Latina. Com esses recursos, a Lawdeck pretende expandir a equipe e acelerar o lançamento oficial da plataforma de inteligência artificial para advogados, previsto para acontecer nos próximos meses.

A novidade chega em um momento em que a transformação digital do setor jurídico ganha cada vez mais força. Resta saber como profissionais e escritórios irão se adaptar a essa ferramenta que promete simplificar tarefas, otimizar tempo e, potencialmente, repensar o papel do advogado em um futuro próximo.