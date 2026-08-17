Modelo exclusivo da marca italiana bateu recorde em leilÃ£o beneficente nos Estados Unidos

Publicado em 17/08/2026 Ã s 15:39

Alterado em 17/08/2026 Ã s 15:39

O primeiro carro totalmente elétrico da Ferrari, o Luce, foi vendido por US$ 40 milhões em um leilão beneficente realizado pela Sotheby’s durante a Monterey Car Week, na Califórnia. O valor, equivalente a cerca de R$ 207 milhões, estabeleceu um novo recorde para um carro novo vendido em leilão.

Identificado como Chassis 0, o exemplar foi produzido em configuração bespoke, ou seja, sob medida, e superou a marca anterior de US$ 26 milhões alcançada no ano passado por uma Ferrari Daytona SP3 personalizada. A identidade do comprador não foi revelada.

Destino da arrecadação

Todo o valor obtido com a venda será destinado a futuras iniciativas educacionais por meio da Ferrari Foundation, organização beneficente reconhecida nos Estados Unidos. O leilão reforçou o caráter filantrópico do evento e ampliou a visibilidade do novo modelo da marca italiana.

O impacto do Luce na Ferrari

Apresentado em maio, o Luce chegou ao mercado com preço inicial de 550 mil euros, cerca de R$ 3,3 milhões. O valor gerou críticas e contribuiu para uma queda nas ações da fabricante em meio ao debate sobre a estratégia da empresa para a transição aos veículos elétricos.

Mesmo com a controvérsia inicial, a venda milionária reforçou o interesse de colecionadores pelo modelo. Após o leilão, as ações da Ferrari chegaram a subir 1,4% na Bolsa de Milão, sinalizando uma reação positiva do mercado ao resultado da negociação.