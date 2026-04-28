AUTOMÓVEIS
Jeep apresenta Novo Renegade e Commander 2027 na Agrishow
Por CARRO JB
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Publicado em 28/04/2026 às 20:44
Alterado em 28/04/2026 às 20:44
A Jeep, marca do grupo automotivo Stellantis, apresentou o Novo Renegade e o Commander 2027 durante a 31ª edição da Agrishow, a maior feira agropecuária do Brasil, que ocorre entre os dias 27 de abril e 1º de maio, em Ribeirão Preto.
Os visitantes do evento terão a oportunidade de conhecer de perto os veículos. O Novo Renegade, por exemplo, traz um interior completamente remodelado, novo design exterior e a tecnologia híbrida leve MHEV de 48V. Já o Commander, que recebeu importantes atualizações, também conta com a nova motorização da Stellantis.
Além do Renegade e do Commander, o público poderá realizar test drives no icônico Wrangler e no Compass, líder há quase uma década no segmento de SUVs médios.
Outro destaque da feira será a exposição do Renegade Mopar XT, desenvolvido pelo Design Center da Stellantis em parceria com a Mopar. (com Ansa)
Novo Renegade Wrangler, características
- A grade frontal do Wrangler carrega o verdadeiro DNA Jeep, unindo tradição, atitude off-road e um design que se mantém relevante em qualquer época.
- A melhor tração 4x4 do segmento; força máxima e maior controle de direção nas suas aventuras.
- Interior aprimorado; bancos dianteiros elétricos e a central multimídia de 12,3”.
- Imersão total na natureza com teto e portas removíveis; essência off-road a céu aberto.
Wangler versão Rubicon:
- SUV com o DNA off-road e a herança da valentia Jeep.
- Tida como a melhor tração 4x4 do segmento e força para aventuras.
- Motor 2.0L Turbo com 272 cv e torque de 400Nm;
- Tração 4x4 Rock-Track com relação reduzida 4:1
- Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok®