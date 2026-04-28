Jeep apresenta Novo Renegade e Commander 2027 na Agrishow

Wrangler pode ser testado pelo público ao longo da feira

Publicado em 28/04/2026 às 20:44

Alterado em 28/04/2026 às 20:44

A Jeep, marca do grupo automotivo Stellantis, apresentou o Novo Renegade e o Commander 2027 durante a 31ª edição da Agrishow, a maior feira agropecuária do Brasil, que ocorre entre os dias 27 de abril e 1º de maio, em Ribeirão Preto.

Os visitantes do evento terão a oportunidade de conhecer de perto os veículos. O Novo Renegade, por exemplo, traz um interior completamente remodelado, novo design exterior e a tecnologia híbrida leve MHEV de 48V. Já o Commander, que recebeu importantes atualizações, também conta com a nova motorização da Stellantis.

Além do Renegade e do Commander, o público poderá realizar test drives no icônico Wrangler e no Compass, líder há quase uma década no segmento de SUVs médios.

Outro destaque da feira será a exposição do Renegade Mopar XT, desenvolvido pelo Design Center da Stellantis em parceria com a Mopar. (com Ansa)

Novo Renegade Wrangler, características

- A grade frontal do Wrangler carrega o verdadeiro DNA Jeep, unindo tradição, atitude off-road e um design que se mantém relevante em qualquer época.

- A melhor tração 4x4 do segmento; força máxima e maior controle de direção nas suas aventuras.

- Interior aprimorado; bancos dianteiros elétricos e a central multimídia de 12,3”.

- Imersão total na natureza com teto e portas removíveis; essência off-road a céu aberto.

Wangler versão Rubicon:

- SUV com o DNA off-road e a herança da valentia Jeep.

- Tida como a melhor tração 4x4 do segmento e força para aventuras.

- Motor 2.0L Turbo com 272 cv e torque de 400Nm;

- Tração 4x4 Rock-Track com relação reduzida 4:1

- Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok®