O governo brasileiro divulgou nota dos ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura, nesta quinta-feira (26), para contestar a fala do presidente da França, Emmanuel Macron, que chamou a carne brasileira de “dopada” e defendeu barreiras à sua entrada na União Europeia. O Planalto afirma que a declaração espalha "desinformação" e não se sustenta em "evidências técnicas e científicas".

Segundo o texto, o Brasil é fornecedor seguro de proteína animal para o mercado europeu há décadas, e exporta carnes para 177 países. As pastas também destacam que uma auditoria recente da União Europeia nas cadeias avícola e apícola confirmou o rigor do sistema de controle sanitário brasileiro.

Governo vê barreiras com viés protecionista

A nota também critica as restrições sanitárias impostas pela União Europeia, classificando-as como medidas de natureza política e protecionista. Para o governo, esse tipo de bloqueio contraria as regras da Organização Mundial do Comércio e o espírito do acordo Mercosul-União Europeia.

Na avaliação oficial, o Brasil pede que a França reveja seu posicionamento à luz das evidências científicas e deixa claro que pode recorrer aos instrumentos disponíveis para defender produtores e exportadores nacionais. A mensagem foi interpretada como um aviso de que o país não vai aceitar passivamente novas barreiras comerciais.

Disputa comercial e contexto europeu

As declarações de Macron acontecem em meio à tentativa brasileira de reverter o veto europeu às carnes nacionais. As exportações de carnes e produtos de origem animal ao bloco estão suspensas desde 3 de setembro, após o Brasil deixar de integrar a lista de países que cumprem o regulamento europeu sobre antimicrobianos.

Em resposta, o país adotou novos procedimentos de controle desde 1º de julho, e uma auditoria realizada entre 24 de agosto e 4 de setembro avaliou os controles na produção de aves e mel. A Direção-Geral de Saúde e Segurança dos Alimentos da Comissão Europeia considerou satisfatória a qualidade do sistema, mas a reinclusão do Brasil ainda depende de novas etapas de aprovação.

Leitura política da fala de Macron

Nos bastidores, integrantes do governo brasileiro avaliam que Macron fez um movimento político para agradar agricultores franceses e desviar a atenção de sua baixa popularidade interna. Diplomatas europeus compartilham essa leitura e enxergam a fala como um recado ao setor produtivo, mais do que um ataque direto ao Brasil.

Apesar disso, a relação comercial continua em disputa. Para carne bovina, a estimativa é de que o Brasil permaneça fora do mercado europeu até meados de 2028, enquanto a União Europeia segue cobrando esclarecimentos adicionais de países membros antes de tomar decisões definitivas. (reportagem ampliada com informações da Agência Estado)