IBGE: Valor de produção agrícola atinge recorde de R$ 927,2 bilhões, impulsionado por safra de grãos

Produção de cereais, leguminosas e oleaginosas é de 345,4 milhões de toneladas, maior valor da série histórica

Publicado em 17/09/2026 às 17:26

Alterado em 17/09/2026 às 17:26

A área plantada do país, considerando todas as culturas levantadas na PAM 2025, totalizou 101,3 milhões de hectares Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil

Em 2025, o valor de produção das principais culturas agrícolas do país atingiu o recorde de R$ 927,2 bilhões, um avanço de 18,4%, em termos nominais, na comparação com o ano anterior. A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas foi de 345,4 milhões de toneladas, um crescimento de 53,4 milhões de toneladas. O número representa uma alta de 18,2% em relação ao ano de 2024, também representando um recorde da série histórica do IBGE.

O ano de 2025 foi marcado pelo aumento produtivo nas culturas de soja e milho, que juntas responderam por 88,7% da produção de grãos do Brasil, com aumento na produtividade média das lavouras. Foi constatada a ampliação das áreas plantadas da maior parte das culturas agrícolas, à exceção do feijão e do trigo, que apresentaram quedas significativas nos preços, tornando-se menos atrativas aos produtores, que investiram em culturas com melhor rentabilidade e menor risco.

Os dados fazem parte da pesquisa Produção Agrícola Municipal – PAM 2025, divulgada nesta quinta-feira (17).

Destaques da pesquisa:

Em 2025, o valor de produção das principais culturas agrícolas do país alcançou R$ 927,2 bilhões, um avanço de 18,4%, em termos nominais, na comparação com o ano anterior;



A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas foi de 345,4 milhões de toneladas, um crescimento de 53,4 milhões de toneladas. O número representa uma alta de 18,2% em relação ao ano de 2024, representando um recorde da série histórica do IBGE;



O ano de 2025 foi marcado pelo aumento produtivo nas culturas de soja e milho, que juntas responderam por 88,7% da produção de grãos do Brasil, com aumento na produtividade média das lavouras;



A área plantada do país, considerando todas as culturas levantadas na PAM 2025, totalizou 101,3 milhões de hectares. O número representa uma ampliação de 4,1 milhões de hectares em relação ao ano anterior, ou 4,2%;



Líder entre as unidades da federação, Mato Grosso registrou uma expansão de 37,1% no valor de produção agrícola, consolidando sua participação nacional para 17,9%;

Sapezal, em Mato Grosso, registrou o maior valor de produção agrícola do país, com R$ 8,6 bilhões, aumento de 46,6% na comparação com o ano anterior;



A safra de soja em 2025 foi de 165,3 milhões de toneladas, avanço de 14,4% frente ao ano anterior. O número corresponde a um acréscimo de 20,8 milhões de toneladas;



O aumento da produtividade da lavoura (10,3%) e a expansão da área colhida (3,7%), associadas a uma leve recuperação dos preços em relação a 2024, mantiveram a soja com o maior valor de produção agrícola dentre todos os produtos levantados;



A produção de milho apresentou crescimento frente ao ano anterior (23,1%), registrando um recorde de produção da série histórica de 141,2 milhões de toneladas;

Em 2025, a produção nacional de café atingiu 3,4 milhões de toneladas, alta de 3,0% ante o registrado em 2024. O valor da produção teve incremento de 44,7%, totalizando R$ 100 bilhões;



A safra de arroz atingiu o patamar de 12,6 milhões de toneladas, alta de 18,6% frente a 2024. O valor de produção registou queda de 12,0% devido aos preços baixos praticados em 2025;



Em valor de produção, todas as frutas pesquisadas geraram R$ 95,6 bilhões, avanço de 4,2% em relação ao ano anterior;



Novos produtos, do grupo da horticultura, foram incluídos na PAM 2025, que correspondem a 1,4% do valor total produzido, contribuindo com R$ 13,1 bilhões no valor total. (com informações da Agência IBGE)