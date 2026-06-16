Safra 25/26: Soja é colhida por completo no Brasil e trigo avança no plantio

Boletim da Conab mostra o andamento das principais culturas da safra 2025/26, com soja concluída, milho perto do fim e trigo em ritmo acelerado

Publicado em 16/06/2026 às 08:13

Alterado em 16/06/2026 às 08:13

A colheita da soja da safra 2025/26 foi concluída em 100% da área semeada no Brasil, de acordo com o boletim semanal de progresso de safra da Conab. O arroz também já atingiu 100% da área colhida, enquanto outras culturas seguem em diferentes estágios de avanço no campo.

Milho de primeira safra se aproxima do fim

O milho de primeira safra 2025/26 chegou a 90,4% da área colhida, com alta de 2,7 pontos porcentuais na semana. O resultado está ligeiramente abaixo do registrado no mesmo período da safra passada, mas praticamente alinhado com a média dos últimos cinco anos. Entre os Estados que ainda não concluíram os trabalhos estão Maranhão, Piauí, Bahia e Rio Grande do Sul.

Segunda safra de milho e algodão avançam

A colheita do milho de segunda safra 2025/26 alcançou 6,7% da área, com avanço semanal mais forte e desempenho superior ao do mesmo período do ciclo anterior. Mato Grosso lidera entre os Estados acompanhados, seguido por Tocantins e Maranhão, enquanto Goiás ainda registra início tímido dos trabalhos.

No algodão, a colheita chegou a 1,7% da área, com leve atraso em relação à safra passada, mas acima da média dos últimos cinco anos. Bahia e Mato Grosso do Sul aparecem com os maiores percentuais entre os Estados monitorados.

Trigo 2026 tem plantio acelerado

A semeadura do trigo 2026 avançou para 59,5% da área prevista, com ritmo acima do observado no mesmo período de 2025 e também superior à média dos últimos cinco anos. Paraná e Rio Grande do Sul concentram boa parte da área já plantada, enquanto Bahia e Santa Catarina também registram evolução no campo. (com informações de Gabriel Azevedo/Broadcast)