Governo confirma 1º caso de gripe aviária; China suspende compras

Publicado em 16/05/2025 às 11:33

Alterado em 16/05/2025 às 16:37

O governo federal confirmou a detecção do primeiro foco de gripe aviária desde 2006 e comunicou oficialmente a notícia aos países importadores de carne de frango.

O Diário Oficial da União publicou nesta sexta-feira (17) a declaração de estado de emergência zoossanitária por 60 dias no município de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O foco da infecção foi identificado em uma granja comercial localizada nessa cidade gaúcha, onde foram implementadas medidas de "contenção e erradicação" do vírus da influenza aviária, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

O MAPA informou ainda que notificou a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) — com a qual o Brasil mantém um acordo desde 2016 — e reforçou que já envia relatórios semestrais sobre a ocorrência de doenças em animais.

Além disso, a pasta está em contato com os parceiros comerciais do Brasil, bem como com os Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, para coordenar as ações de resposta.

O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, com quase 5,3 milhões de toneladas embarcadas em 2024 para destinos como China, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Japão.

Em entrevista à CNN, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que a China já suspendeu as compras de carne de frango brasileira.(com Ansa)