Incêndios rurais no interior de São Paulo preocupam; produtores de cana repudiam acusações de que seriam os responsáveis

...

Publicado em 24/08/2024 às 05:02

Alterado em 24/08/2024 às 07:53

Leandro Silveira - A Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil (Orplana) expressou, em nota, repúdio aos incêndios em propriedades rurais na região de Ribeirão Preto (SP) e os classificou como criminosos. A entidade nega que produtores tenham responsabilidade pelas ocorrências. "Os produtores de cana-de-açúcar e as usinas não são os responsáveis pelos incêndios e, sim, atuam para afastar o fogo de suas produções", disse a Orplana na nota.

A organização destaca que seus associados seguem as diretrizes do Protocolo Agroambiental - Etanol Mais Verde, que proíbe o uso de fogo na colheita de cana no Estado de São Paulo. Além disso, diz apoiar ativamente a campanha de combate e prevenção a incêndios da Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto), que se empenha na luta contra as ocorrências de fogo no campo.

A organização ressalta que as queimadas prejudicam não apenas o meio ambiente e a segurança das pessoas, mas também a rentabilidade dos produtores rurais. "Diante da baixa umidade do ar, falta de chuvas e temperaturas elevadas, toda a cadeia de produção da cana-de-açúcar está mobilizada contra os incêndios e comprometida com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente", conclui a Orplana.