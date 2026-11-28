A disputa por espaço no mercado habitacional cresce enquanto a Caixa segue dominante nas operações do programa

Publicado em 28/11/2026 às 06:09

Alterado em 28/11/2026 às 11:34

Dois grandes bancos privados do país estudam entrar no financiamento de imóveis dentro do Minha Casa, Minha Vida. A movimentação ocorre após o Itaú Unibanco confirmar a adesão ao segmento de crédito imobiliário ligado ao programa federal, abrindo espaço para uma disputa maior no mercado habitacional.

No caso do Santander, o projeto vem sendo desenvolvido há cerca de um ano e a expectativa é lançar a modalidade até meados de 2027. Já no Bradesco, a decisão pode sair ainda neste ano, com início das operações previsto para 2028, caso a avaliação avance como planejado.

A ideia discutida pelos bancos é atuar de forma semelhante ao modelo anunciado pelo Itaú, priorizando clientes com renda mais alta dentro do Minha Casa, Minha Vida. O foco deve recair sobre as faixas 3 e 4, além do Pró-Cotista, linhas abastecidas por recursos do FGTS e do fundo social do pré-sal.

Com isso, as instituições privadas ficam fora das faixas 1 e 2, em que a renda é menor e o risco de crédito tende a ser mais elevado. A estratégia busca equilibrar rentabilidade e segurança, já que o financiamento imobiliário oferece spreads menores, mas conta com o próprio imóvel como garantia.

Estratégia para crescer sem elevar demais o risco

Além da compra da casa própria, o Santander avalia também financiar a construtora durante a obra, ampliando o alcance da operação. Se o plano for adiante como previsto, o banco vê potencial de ampliar sua carteira de crédito imobiliário em até 10% no primeiro ano e chegar a 15% no terceiro, com a maturação das operações.

As instituições privadas também trabalham no desenvolvimento de sistemas tecnológicos para administrar os recursos e os fundos originadores. O movimento faz parte da tentativa de ganhar espaço em um mercado ainda dominado pela Caixa, sem pressionar excessivamente os balanços em um cenário econômico mais duro.

Mercado aquecido e busca por fidelização

A entrada de bancos privados no programa reflete também a busca por diversificação de receitas num momento em que os recursos da poupança estão mais escassos. Como parte relevante do financiamento imobiliário fora do MCMV depende dessa fonte, o setor enxerga no programa uma alternativa para sustentar o crescimento do crédito.

O apetite é reforçado pelo avanço do Minha Casa, Minha Vida no mercado. No terceiro trimestre, o programa respondeu por 58,6% dos lançamentos imobiliários residenciais no Brasil, segundo levantamento da CBIC com a consultoria Bain Inteligência Estratégica. A faixa 3 já soma 268 mil unidades financiadas desde que as novas regras entraram em vigor, em 2023.

Caixa segue dominante, mas espaço para concorrência aumenta

A Caixa continua responsável por praticamente todos os financiamentos do MCMV e o programa representa cerca de 60% de sua carteira imobiliária de R$ 1,04 trilhão. O banco público também exibe inadimplência menor do que outras modalidades de crédito, o que ajuda a sustentar sua liderança no segmento.

Apesar da predominância da Caixa, os bancos privados passaram a ver o crédito habitacional como ferramenta de fidelização. A modalidade ajuda a ampliar a relação com o cliente e abre caminho para a oferta de outros produtos mais rentáveis, em uma lógica de cross selling. Bradesco e Santander informaram que ainda avaliam a entrada, sem detalhar prazos ou condições finais. (com informações da Agência Estado)