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Publicado em 28/11/2026 Ã s 08:09

Não é sem motivo que o governo Lula estudou restrição ao fluxo de capitais especulativos mantidos no exterior por empresas exportadoras e investidores com “off-shores” em paraísos fiscais. O Banco Central divulgou, nessa quinta-feira (26), o Relatório de Investimento Direto (RID), com dados sobre Investimento Direto no País (IDP) e de Investimento Direto no Exterior (IDE) até dezembro de 2025.

O investimento direto é o principal instrumento de relacionamento econômico e financeiro do Brasil com o mundo, no ativo e no passivo externos. Ao final de 2025, a posição de IDP somou US$1.416 bilhões, equivalente a 49,3% do PIB (recorde da série) e a 62,6% do total de passivos externos. Os Estados Unidos lideravam com US$ 329,2 bilhões (29% do total).

Os recursos brasileiros no exterior somavam US$ 740,3 bilhões (mais da metade do total IDP). Já a posição de IDE atingiu US$ 562,1 bilhões ao término de 2025, equivalente a 50,9% dos ativos externos totais. Deste total, os investimentos em participação no capital somavam US$ 488,1 bilhões, com a maior origem registrada nos Países Baixos (US$ 99,3 bilhões), a maior parte nos paraísos fiscais caribenhos que colocam as Antilhas holandesas em relevo.

O IDE é superior às reservas internacionais (US$ 358,2 bilhões, ao final de 2025). Ou seja, os capitais mantidos no exterior por filiais de empresas brasileiras, exportadores e investidores em paraísos fiscais excediam em mais de US$ 200 bilhões o estoque das reservas cambiais do país.

As reservas estavam em US$ 365 bilhões em outubro deste ano. As estimativas são de que o estoque de IDE continue superior em mais de US$ 200 bilhões às reservas.

O levantamento do BC foi feito junto a 32,4 mil declarantes (28,3 mil Pessoas Físicas, que controlavam US$ 283,483 bilhões) e 4,1 mil Pessoas Jurídicas, que controlavam US$ 458,847 bilhões. Com o alto diferencial de juros entre Brasil (13,75%) e EUA (4,25%), há um vai e vem de capitais especulativos, nas duas direções, que afeta o Balanço de Pagamentos e pressiona as contações do dólar.

Por isso, o governo já estudou como separar o joio do trigo. Quer deixar livre o fluxo natural dos recursos das empresas exportadoras (US$ 17,5 bilhões em 2025) ou com atuação global. E concentrar o controle nos capitais especulativos.





Para o IDE, as maiores posições pelo critério de país de investimento imediato encontram-se nas regiões do Caribe (US$ 245,4 bilhões) e da Europa (US$ 222,4), que respondem por 43,6% e 39,5% do total, respectivamente.

Na verdade, considerando que os Países Baixos (a Holanda e seus territórios no Caribe que são paraísos fiscais - Aruba, Curaçao e São Martinho, além das ilhas-municípios Bonaire, Saba e Santo Eustáquio) são classificados pelo RID como Europa, o Caribe concentra mais de 50% dos investimentos brasileiros no exterior. A Petrobras, que fecha muitos contratos em Roterdã (Holanda), o maior porto de petróleo e derivados do mundo, tem altas posições nos Países Baixos.

No Caribe, segundo o Banco Central, destacam-se as posições nas Ilhas Virgens Britânicas, 39,8%, e nas Ilhas Cayman, 32,0%, Bahamas e o Panamá. Na Europa, destacam-se as posições nos Países Baixos, 47,5%, e em Luxemburgo, 18,6%. As “bets” e as empresas “off-shores” tinham sede nos paraísos fiscais do Caribe, em Malta, e paraísos fiscais dos Açores (Portugal) e nas Ilhas Man e Jersey (Reino Unido).

Por coincidência, excluídos os Estados Unidos, que são os maiores investidores por origem dos capitais, em 2025 (US$ 329,2 bilhões ou 29% do total de IDP), os maiores investidores do país provêm do Caribe, para onde se refugiam os capitais de empresários e investidores brasileiros, pois os Países Baixos são o segundo investidor em IDP no Brasil (US$ 169,2 bilhões ou 15% em 2025).

Mas, segundo o RID, “os fluxos de IDE [em 2025] foram direcionados principalmente aos Estados Unidos, Ilhas Virgens Britânicas, Luxemburgo e Bahamas.

O que houve na Áustria e Malta?

Na movimentação de capitais brasileiros no exterior, além da preferência por paraísos fiscais, chama a atenção no histórico do RID o murchamento dos capitais brasileiros registrados na Áustria. Em 2013, com US$ 66,6 bilhões, era a maior posição no exterior (23,9%). As operações encolheram para US$ 9,7 bilhões em 2023 e fecharam em US$ 7 bilhões (1,5%) em 2025.

Mais estranho foi o sobe-desce em Malta. A ilha paraíso fiscal no Mediterrâneo, que seria a primeira parada na fuga de Daniel Vorcaro, quando foi preso no aeroporto de Guarulhos, em 17 de novembro de 2025, tinha US$ 11,4 bilhões de capitais brasileiros em 2021 e subiu a US$ 11,666 bilhões (2,7% do total) em 2022. Mas encolheu a US$ 205 milhões em 2023, e recuou para magros US$ 135 milhões em 2025. Alguma relação com Vorcaro, além das “bets”?

Os capitais camaleões (US$ bilhões)

O Banco Central faz rastreamento que procura comparar os capitais do controlador imediato com os do investidor final. Há uma passagem via paraísos finais que altera os fluxos de registro dos capitais camaleões, caso do Uruguai (que serve de biombo) e da China (que se esconde em paraísos).





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