IBGE mostra menor taxa da série e 103,7 milhões de pessoas ocupadas no país

Publicado em 27/11/2026 às 10:08

Alterado em 27/11/2026 às 13:36

A taxa de desocupação, também chamada de taxa de desemprego, ficou em 5,1% no trimestre encerrado em outubro deste ano, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (27) pelo IBGE. O resultado iguala o menor patamar da série histórica, alcançado em dezembro de 2025.

Desemprego em queda no país

Na comparação com o trimestre encerrado em julho, quando a taxa estava em 5,3%, houve recuo. Em relação ao mesmo período do ano passado, quando o índice era de 5,4%, a queda também foi observada. Isso mostra um mercado de trabalho mais aquecido ao longo do ano, com redução do contingente de pessoas sem ocupação.

A população desocupada caiu para 5,6 milhões de pessoas no trimestre encerrado em outubro. O número representa queda de 4,3% em relação ao trimestre anterior, o equivalente a menos 252 mil pessoas, e de 5,8% na comparação anual, com menos 344 mil pessoas.

Ocupação atinge maior nível da série

O contingente de pessoas ocupadas chegou a 103,7 milhões, maior patamar da série histórica iniciada em 2012. O dado ficou estatisticamente estável em relação ao trimestre anterior, mas avançou 1,1% na comparação com o mesmo período do ano passado, o que representa acréscimo de 1,1 milhão de pessoas ocupadas.

Entre os segmentos acompanhados pela pesquisa, os empregados no setor privado com carteira assinada somaram 39,4 milhões. Já os empregados sem carteira no setor privado chegaram a 13,7 milhões, os trabalhadores por conta própria ficaram em 26,1 milhões e os domésticos, em 5,5 milhões. Todas essas categorias permaneceram estáveis no trimestre e no ano.

Empregadores sobem na comparação anual

O número de empregadores alcançou 4,5 milhões de pessoas, também em estabilidade frente ao trimestre anterior. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve aumento de 6,5%, indicando expansão desse grupo dentro do mercado de trabalho brasileiro.

Os dados da Pnad Contínua reforçam a tendência de melhora no emprego no país, com queda da desocupação e recorde no número de pessoas ocupadas. O levantamento do IBGE é uma das principais referências para medir a situação do mercado de trabalho no Brasil. (com informações da Agência Brasil)