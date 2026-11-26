O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que é totalmente descabida a possibilidade de os Estados Unidos aplicarem tarifas sobre a importação de aeronaves. Durante evento em Brasília, ele destacou que o setor aeronáutico é estratégico e lembrou que não existe, segundo ele, uma prática internacional de cobrança desse tipo sobre aviões.

Alckmin disse que o governo brasileiro vai trabalhar para reverter a tendência de um novo tarifaço norte-americano. A declaração ocorreu na cerimônia de chegada do voo inaugural comemorativo do avião Embraer E2 da Latam, no Aeroporto de Brasília.

O que os Estados Unidos propõem

Na véspera, o Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, propôs a imposição de novas tarifas sobre produtos brasileiros, incluindo uma alíquota de 10% sobre aeronaves prontas. Segundo ele, o Brasil não teria corrigido atos, políticas e práticas que Washington considera irracionais.

Greer também afirmou que o país não apresentou progresso significativo para resolver o que o governo americano classifica como práticas comerciais prejudiciais. A proposta ampliou a tensão entre os dois governos em meio às discussões sobre comércio bilateral.

Resposta do governo brasileiro

Horas depois, o governo brasileiro reagiu à proposta e a classificou como uma ameaça. Em nota, o Palácio do Planalto lembrou o acordo entre os presidentes Lula e Trump, firmado em 21 de agosto, para a criação de um grupo de trabalho voltado ao comércio bilateral.

O governo citou ainda encontro entre Jamieson Greer e os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O Planalto afirmou que segue aguardando o envio, pelo USTR, dos termos de referência de um possível acordo econômico e comercial entre os países.

Negociação e possibilidade de reciprocidade

O governo federal reiterou o interesse em buscar uma saída negociada para o impasse, mas não descartou a adoção de medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos. Segundo a nota, o envio do documento já foi cobrado diversas vezes pelo Brasil, que quer avançar nas conversas antes que a proposta tarifária se consolide.