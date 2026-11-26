A estratégia da estatal seria preservar negócios rentáveis, especialmente no crédito imobiliário, sem absorver riscos do banco

Publicado em 26/11/2026 às 08:08

Alterado em 26/11/2026 às 18:03

A Caixa Econômica Federal tem mantido conversas sobre uma possível aquisição do Banco de Brasília (BRB), em um cenário que combina crise financeira, exigências regulatórias e disputa política. A eventual operação, porém, não depende apenas do interesse da estatal e esbarra em condicionantes colocadas pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Capitalização

Para viabilizar a compra, o BRB precisaria ser capitalizado por meio de um empréstimo de ao menos R$ 6,6 bilhões, valor que já havia sido solicitado pelo governo do Distrito Federal. O FGC, no entanto, condiciona a liberação dos recursos à apresentação de balanços auditados e à mudança de controle da instituição.

Segundo fontes ouvidas pela Broadcast, a Caixa tem interesse sobretudo em uma carteira grande de financiamento imobiliário do BRB e não quer assumir ativos com problemas. A instituição buscaria, portanto, negócios considerados sólidos, sem carregar a parte mais sensível da crise do banco.

FGC endurece exigências

O FGC já manifestou publicamente oposição à manutenção do controle do BRB com o governo do Distrito Federal. De acordo com uma fonte próxima ao fundo, empréstimos desse tipo historicamente foram acompanhados por troca de controle justamente para evitar o chamado “moral hazard”, quando se cria a percepção de que bancos em dificuldade podem ser salvos apesar de má gestão.

O fundo poderia abrir exceção caso bancos privados dessem garantias ao empréstimo, hipótese que já foi descartada. Além disso, o BRB não publica balanços desde o primeiro semestre de 2025, e o Banco Central não dispõe de informações financeiras recentes sobre a instituição.

Crise começou após tentativa de compra do Banco Master

O BRB está em crise desde março de 2025, quando tentou comprar o Banco Master. Desde então, a situação financeira do banco se deteriorou e aumentou a pressão por uma solução. Nesta quarta-feira, 25, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), disse que a resposta para o caso deve sair em “duas semanas” e admitiu que a Caixa é uma das possibilidades.

Apesar disso, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, que integra o conselho da Caixa, negou que haja movimento do governo federal para socorrer o BRB. Segundo ele, cabe ao governo do Distrito Federal encontrar uma saída para a instituição.

Governo federal não quer assumir o socorro

Nos bastidores, a avaliação é de que o governo federal não pretende salvar o BRB diretamente, mas poderia apoiar uma operação caso a Caixa ou até o Banco do Brasil comprasse apenas negócios considerados saudáveis. Nessa hipótese, a transação seria apresentada como uma oportunidade dentro da estratégia de negócios do banco federal.

Enquanto isso, o futuro do BRB segue indefinido, dependente de uma combinação de capitalização, negociação política e apetite de compradores para ativos específicos. A solução, por ora, ainda não está fechada. (com informações da Agência Estado)