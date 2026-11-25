O dólar comercial caiu 1,53% nesta quarta-feira (25) e fechou próximo de R$ 5,82, após começar o dia em forte volatilidade e atingir máxima de R$ 5,95 nos primeiros minutos do pregão. A trajetória de queda ganhou força ao longo da tarde, em um dia marcado por maior alívio no mercado financeiro.

Um dos fatores que ajudaram a pressionar a moeda foi a venda de US$ 2 bilhões em leilão de linha pelo Banco Central, operação que aumenta a oferta de dólares e contribui para atender a demanda típica do fim do ano. Também pesaram as expectativas em torno de novas medidas para ajuste fiscal e das discussões sobre a escolha do próximo ministro da Fazenda.

Ibovespa sobe e interrompe sequência negativa

O Ibovespa avançou 1,58%, aos 166.674,67 pontos, encerrando uma sequência de quatro sessões seguidas de queda. A alta foi sustentada pela melhora do humor dos investidores com o cenário fiscal e pela baixa dos juros futuros, o que favoreceu os ativos de risco no mercado doméstico.

Entre os destaques do pregão, as ações da Petrobras subiram e contribuíram para o desempenho do índice. Os papéis preferenciais da estatal avançaram 2%, para R$ 41,36, enquanto as ações ordinárias ganharam 0,82%, a R$ 46,69.

Embraer cai com ameaça tarifária dos Estados Unidos

Na contramão do mercado, a Embraer liderou as perdas do Ibovespa e recuou 4%, para R$ 103,20. O movimento ocorreu após os Estados Unidos proporem uma tarifa de 10% sobre aeronaves brasileiras prontas, aumentando a cautela em relação ao setor aeroespacial.

Em Nova York, os principais índices fecharam sem direção única. O Dow Jones subiu 0,33%, enquanto S&P 500 e Nasdaq recuaram 0,25% e 0,62%, respectivamente, em meio à preocupação com inflação e novas ameaças tarifárias.

Petróleo sobe com tensões geopolíticas

Os contratos futuros de petróleo também terminaram o dia em alta. O Brent para janeiro avançou 3,51%, a US$ 94,61, e o WTI para janeiro subiu 1,99%, para US$ 83,68 por barril.

A valorização foi impulsionada por tensões no Oriente Médio, preocupações com a segurança do transporte marítimo no Mar Vermelho e pela falta de avanços nas negociações entre Estados Unidos e Irã. Os investidores ainda acompanharam os estoques de petróleo dos EUA e aguardam a reunião da Opep+, prevista para domingo (29).