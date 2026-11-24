Receita Federal informa que o resultado mensal foi o maior da série histórica para outubro, com impacto de receitas extraordinárias

Publicado em 24/11/2026 às 14:17

Alterado em 24/11/2026 às 14:17

A arrecadação das receitas federais somou R$ 293,975 bilhões em outubro, informou a Receita Federal. O resultado representa alta real de 7,28% em relação ao mesmo mês do ano anterior e é o maior já registrado para meses de outubro desde o início da série histórica, em 1995.

No acumulado de janeiro a outubro, a arrecadação chegou a R$ 2,645 trilhões, com crescimento real de 7% na comparação com igual período do ano passado. Em valores corrigidos pela inflação, esse também é o maior resultado da série histórica para os dez primeiros meses do ano.

O que puxou o crescimento

Segundo a Receita, o desempenho foi influenciado pelo avanço da atividade econômica, pelo aumento da massa salarial e por receitas extraordinárias. Entre os fatores que reforçaram o caixa da União estiveram pagamentos atípicos de IRPJ e CSLL, além da cobrança do imposto de exportação sobre petróleo bruto.

Em outubro, os eventos considerados atípicos somaram R$ 5,91 bilhões. Desse total, R$ 3 bilhões vieram de recolhimentos extraordinários de IRPJ e CSLL, enquanto R$ 2,91 bilhões tiveram origem na taxação sobre exportação de petróleo.

Principais tributos e setores em destaque

As receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal totalizaram R$ 273,367 bilhões em outubro, com alta real de 5,8%. No acumulado do ano, essas receitas somaram R$ 2,524 trilhões, crescimento real de 6,77%.

Entre os principais destaques do mês, IRPJ e CSLL somaram R$ 71,75 bilhões, com alta real de 8,23%. As receitas previdenciárias cresceram 4,13%, para R$ 63,61 bilhões, e a arrecadação sobre importações avançou 20,05%, alcançando R$ 13,68 bilhões.

Setores que mais cresceram no ano

No acumulado de janeiro a outubro, as receitas extraordinárias somaram R$ 29,8 bilhões. Desse total, R$ 15,8 bilhões vieram do imposto de exportação sobre petróleo e R$ 14 bilhões de recolhimentos atípicos de IRPJ e CSLL.

Entre os setores econômicos com maior crescimento de arrecadação no período estão extração de petróleo e gás natural, serviços de informação, atividades auxiliares do sistema financeiro, fabricação de veículos e exploração de jogos de azar e apostas. No caso das apostas, a arrecadação chegou a R$ 12,1 bilhões nos dez primeiros meses do ano, ante R$ 8,3 bilhões no mesmo período de 2025. (reportagem ampliada com informações da Agência Brasil)