A proposta baseada no G20 pode render até US$ 250 bilhões por ano para combater a pobreza extrema

Publicado em 23/11/2026 às 08:26

Alterado em 23/11/2026 às 08:45

Convidado de honra da Primeira Cúpula de Paris contra a oligarquia internacional, neste sábado (21), Fernando Haddad afirmou que a recente vitória política de Luiz Inácio Lula da Silva vai além da cena brasileira. Para o ex-ministro da Fazenda, o resultado simboliza uma resposta à extrema-direita e reforça a defesa da democracia em um momento de crescente concentração de poder econômico e político.

Em seu discurso, Haddad disse que a democracia precisa garantir não apenas direitos políticos, mas também justiça social e prosperidade compartilhada. Segundo ele, esse é um desafio que ganhou dimensão global e exige cooperação entre governos, instituições e sociedade civil.

Nova oligarquia global preocupa ex-ministro

Haddad citou o pensador francês Alexis de Tocqueville para argumentar que uma nova aristocracia pode surgir da indústria e da extrema desigualdade. Na leitura dele, um pequeno grupo usa sua riqueza para influenciar regras e ampliar o controle sobre a economia e a política, enquanto a distância entre os cidadãos aumenta.

Ao tratar desse cenário, o ex-ministro destacou que o problema não se resume à renda, mas à capacidade de certos grupos de moldar as decisões públicas em benefício próprio. Ele afirmou que conter essa concentração é uma das principais tarefas do presente.

Gestão na Fazenda e resultados econômicos

Haddad também fez uma defesa de sua atuação no Ministério da Fazenda a partir de 2023. Ele disse que é politicamente mais difícil revisar benefícios fiscais de grupos poderosos do que onerar trabalhadores e afirmou que o governo buscou enfrentar privilégios com mais transparência nas renúncias tributárias.

Entre os resultados citados, mencionou o arcabouço fiscal, a retomada de programas sociais e a valorização do salário mínimo. Segundo ele, as medidas contribuíram para crescimento médio de 3% ao ano, alta real de 17% na renda do trabalho até 2025 e a saída de 17,5 milhões de pessoas da pobreza até 2024.

Imposto mínimo sobre bilionários no radar do G20

No campo externo, Haddad lembrou o acordo do G20, baseado em estudo de Gabriel Zucman, para criar um imposto mínimo de 2% sobre menos de três mil bilionários. De acordo com a proposta, a arrecadação poderia chegar a US$ 250 bilhões por ano.

Para o ex-ministro, esses recursos poderiam ser usados no combate à pobreza extrema e no financiamento da transição verde. Ele encerrou o discurso cobrando coragem política para que os países avancem juntos na negociação da tributação global. (reportagem ampliada com informações da Agência Estado)