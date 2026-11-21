O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que está atento à possibilidade de uma desaceleração do crescimento em 2027, mas descartou qualquer cenário de recessão. Segundo ele, o governo pretende manter o plano econômico e transmitir previsibilidade ao mercado, sem mudar o rumo das ações para estimular a atividade no curto prazo.

Durigan reconheceu que o país deve crescer em ritmo menor no próximo ano, mas disse estar confortável com uma expansão mais moderada. Para o ministro, a prioridade é preservar a estabilidade da condução econômica enquanto o governo trabalha para sustentar as contas públicas nos próximos anos.

Ajuste fiscal com manutenção de políticas sociais

Ao falar com investidores por videoconferência, o ministro defendeu o controle do crescimento das despesas obrigatórias e o combate a privilégios como parte do esforço para fortalecer a trajetória fiscal. Ele afirmou que o governo quer preservar programas de inclusão, mas sem ampliar novas iniciativas, apostando em ganhos de eficiência por meio de tecnologia e revisões periódicas.

Durigan também disse que a continuidade dos déficits primários da última década não é sustentável. Na avaliação dele, o ajuste precisa envolver a revisão de subsídios, gastos tributários e outras frentes de despesa, com o objetivo de gerar resultados primários recorrentes e crescentes a partir do próximo ano.

Reforma tributária e novas apostas de investimento

Sobre a reforma tributária, o ministro reafirmou que a implementação começa em janeiro de 2027 e não será adiada. Ele repetiu o compromisso com a neutralidade da carga, destacando a alíquota de referência estimada em 11,3% pelo TCU e classificando a mudança como uma das principais medidas de produtividade das últimas décadas.

Na agenda de investimentos, Durigan citou oportunidades em minerais críticos, terras raras e infraestrutura digital. Segundo ele, projetos ligados à mineração devem começar a atrair recursos a partir de 2027, enquanto os data centers podem gerar impactos econômicos antes. O ministro também defendeu que o Brasil concentre esforços no uso da inteligência artificial em serviços públicos e atividades econômicas, em vez de disputar a criação de grandes modelos com Estados Unidos e China.

Sem controle de capitais nem mudança na inflação

Durigan negou que o governo planeje adotar controle de capitais ou alterar a meta de inflação em um eventual quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou que as propostas citadas em meio ao ambiente eleitoral não representam posição majoritária do PT e disse ter conversado sobre o tema com lideranças do partido.

O ministro ainda reconheceu pressão sobre famílias e empresas pelo custo da dívida e pela fraqueza do consumo. Para ele, a política fiscal é o principal instrumento para criar condições de queda dos juros, embora o crédito caro também tenha outras causas. Ao encerrar a participação, reiterou a promessa de melhora das contas públicas sem abrir mão de ganhos sociais e ambientais já obtidos. (com informações da Folhapress)