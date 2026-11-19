Moeda sobe pela sexta sessão consecutiva, Ibovespa cai 0,69% e Tesouro Direto suspende parte das negociações em meio à volatilidade

Publicado em 19/11/2026 às 19:50

Alterado em 19/11/2026 às 20:36

O dólar comercial avançou pela sexta sessão consecutiva e encerrou esta quinta-feira (19) a R$ 5,932, com alta de 1,1%. Mesmo após a atuação do Banco Central, que vendeu US$ 1 bilhão em uma intervenção à vista, a moeda voltou a ganhar força e fechou no maior patamar desde 8 de abril de 2025.

Ao longo do pregão, o leilão chegou a derrubar temporariamente a cotação para a faixa de R$ 5,85, mas a pressão compradora prevaleceu na sequência. Na semana, o dólar acumulou alta de 4,95%; no mês, a valorização já chega a 9,01%. No ano, a moeda avança 8,13%.

Bolsa cai e Tesouro Direto sofre com volatilidade

O Ibovespa terminou o dia em baixa de 0,69%, aos 166.376,43 pontos, depois de oscilar entre a mínima de 165.833,29 pontos e a máxima de 168.498,42 pontos. Na semana, o principal índice da B3 caiu 3,53% e, em novembro, acumulava perda de 0,92% até o fechamento do pregão.

O estresse também atingiu o mercado de renda fixa. O Tesouro Direto suspendeu temporariamente as negociações de parte dos títulos públicos durante a tarde, em razão da forte oscilação das taxas de juros. Os papéis prefixados e indexados à inflação foram os mais afetados, enquanto Tesouro Selic e Tesouro Reserva seguiram disponíveis.

Fiscal, exterior e declarações de Lula ampliam a tensão

No pano de fundo da turbulência, o mercado acompanhou a tramitação do pacote fiscal no Congresso. O Senado aprovou o projeto que busca criar condições para um superávit primário de 0,5% do PIB em 2027, com impacto estimado em mais de R$ 50 bilhões, e a proposta agora aguarda análise da Câmara dos Deputados.

Durante evento em que assinou o decreto que regulamenta a jornada 5x2, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que parte das críticas ao governo é alimentada por especulação e boatos. O cenário externo também pesou: em Wall Street, Nasdaq e S&P 500 fecharam em baixa, reforçando a cautela dos investidores em um dia de maior aversão ao risco. (com informações da Reuters e da Agência Brasil)