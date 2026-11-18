O levantamento da Pnad Contínua mostra forte recuo ante 2025 e queda também na comparação trimestral

Publicado em 18/11/2026 às 16:06

O número de trabalhadores que procuram emprego há pelo menos dois anos caiu para 971 mil no terceiro trimestre de 2026, segundo o IBGE. É o menor patamar desde 2012, quando começou a série histórica da Pnad Contínua, e a primeira vez que esse grupo ficou abaixo de 1 milhão de pessoas.

Na comparação com o mesmo período de 2025, a queda foi de 17,6%. Em relação ao segundo trimestre de 2026, a redução foi de 8%, mostrando uma melhora contínua nos indicadores de desemprego de longa duração.

Queda também entre quem busca vaga há mais tempo

O levantamento aponta ainda 590 mil pessoas à procura de trabalho entre um e dois anos, também o menor nível da série histórica. Quando se soma quem está sem ocupação há pelo menos um ano, o total chega a 1,56 milhão de pessoas, outro recorde de baixa desde 2012.

Esse movimento contrasta com o pico observado em 2021, no auge da pandemia de covid-19, quando o contingente de desempregados de longo prazo superou 3,8 milhões. No mesmo período, o total de pessoas sem trabalho há mais de um ano também era muito maior, o que mostra a recuperação gradual do mercado.

Mercado aquecido e mais rotatividade

Para o analista do IBGE William Kratochwill, a queda reflete um mercado de trabalho aquecido. Segundo ele, as empresas vêm contratando mais desde o fim da pandemia, o que amplia as chances de inserção para trabalhadores que estavam há mais tempo fora do mercado.

Kratochwill explica que, quando há mais vagas, as empresas costumam contratar primeiro quem consideram mais qualificado e depois ampliam a busca para pessoas com maior tempo de procura. O dado de 1,136 milhão de pessoas buscando trabalho há menos de um mês também indica maior rotatividade nas ocupações.

Taxa de desemprego no menor nível para o período

A Pnad Contínua considera pessoas com 14 anos ou mais e inclui diferentes formas de ocupação, como trabalho com ou sem carteira assinada, temporário ou por conta própria. Para ser considerada desocupada, a pessoa precisa ter procurado vaga nos 30 dias anteriores à pesquisa.

No terceiro trimestre de 2026, o Brasil registrou taxa de desemprego de 5,2%, menor índice para o período desde 2012. O país tinha 5,6 milhões de desocupados, e 17,2% deles estavam buscando trabalho havia pelo menos dois anos.

Em 2025, a taxa anual de desocupação também havia recuado, menor índice da série histórica iniciada em 2012. O resultado reforçou a trajetória de melhora do mercado de trabalho observada ao longo do ano.

Esse cenário se soma ao quadro de recorde de ocupação registrado em 2026, com mais pessoas inseridas no mercado formal e informal. A expansão ajuda a reduzir a fila de quem procura emprego há mais tempo.

O comportamento recente contrasta com o período de maior pressão sobre a força de trabalho, quando a taxa de desocupação chegou a 14,6% em 2021, em meio à pandemia de Covid-19. Na ocasião, a população sem emprego era muito maior do que a observada agora.

Antes disso, já havia sinais de piora e depois de recuperação parcial, como mostrou a série da PNAD Contínua em 2023. O acompanhamento dos dados ao longo dos anos ajuda a medir a velocidade da retomada.

O movimento também lembra o momento em que o IBGE contabilizou 3,3 milhões de desempregados buscando trabalho há dois anos, bem acima do patamar atual. A queda desde então ilustra a melhora acumulada no período.