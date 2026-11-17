O Ibovespa conseguiu sustentar um avanço moderado ao longo do pregão desta terça-feira (17), mas perdeu fôlego perto do fechamento com a virada negativa das ações da Vale. O índice subiu 0,31%, aos 169.816,64 pontos, e recuperou apenas parte das perdas de 1,83% registradas na véspera.

Com uma agenda econômica mais enxuta, o mercado concentrou as atenções no cenário fiscal brasileiro, na repercussão do rebaixamento do país pelo Morgan Stanley e na saída de capital estrangeiro da Bolsa em novembro. O movimento refletiu um ambiente de maior cautela entre os investidores.

Dólar fecha no maior nível desde abril

O dólar encerrou o dia em alta de 0,09%, cotado a R$ 5,783, depois de atingir a máxima de R$ 5,8123 durante a sessão. O fechamento foi o maior desde 17 de abril de 2025, reforçando a pressão sobre a moeda brasileira em meio às incertezas fiscais e ao humor global mais defensivo.

Segundo Ricardo Trevisan, CEO da Gravus Capital, três fatores ajudam a explicar o movimento recente: o prêmio de risco fiscal, a indefinição sobre o comando da Fazenda no novo mandato e um exterior mais avesso a risco, influenciado pela correção das ações de tecnologia nos Estados Unidos.

Vale pesa e Petrobras oscila no pregão

As ações da Petrobras tiveram desempenho misto, com PETR3 subindo 0,08% e PETR4 caindo 0,09%, após a forte queda da última sessão, quando os papéis recuaram cerca de 3% com a fraqueza do petróleo. Nesta terça-feira, os contratos futuros da commodity avançaram no exterior, com o Brent para janeiro subindo 0,76% e o WTI para dezembro ganhando 0,34%.

A Vale, por sua vez, acompanhou o mau desempenho do minério de ferro, que caiu 2,44% na China, e fechou em baixa de 0,59% na B3. O movimento da mineradora foi determinante para limitar a força do Ibovespa ao longo do dia.

EWZ avança e XP divulga resultado trimestral

Em Nova York, o EWZ, principal ETF de ações brasileiras negociado nos Estados Unidos, subiu 0,32% após ter tombado 4,03% na sessão anterior. O comportamento do fundo sugere alguma possibilidade de ajuste positivo no fluxo de capital estrangeiro para a B3.

No acumulado de novembro até o dia 13, o dado mais recente divulgado pela Bolsa local mostrou retirada de R$ 5,581 bilhões por investidores estrangeiros. Entre os destaques corporativos do dia, as ações da XP recuaram 1,69% em Nova York após a companhia divulgar lucro líquido ajustado de R$ 1,38 bilhão no terceiro trimestre, alta de 4% em 12 meses. (com informações da Agência Estado)