Entre os obstáculos estão crédito caro, falta de critérios técnicos e baixa familiaridade da população com o conceito, segundo a CNI

Publicado em 16/11/2026 às 19:54

Alterado em 16/11/2026 às 20:05

80,8% dos recursos mapeados estão voltados à gestão de resíduos, reciclagem e recuperação de materiais Foto: reprodução

A economia circular movimenta entre R$ 31 bilhões e R$ 90,7 bilhões no Brasil, segundo levantamento inédito da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O estudo foi apresentado na COP31, em Antália, e indica que o mercado de finanças sustentáveis no país chega a R$ 884 bilhões.

Dentro desse total, os recursos destinados diretamente à circularidade representam entre 3,5% e 10,3%. O percentual é superior à média mundial, estimada em cerca de 2%, mas ainda mostra espaço para ampliar os investimentos em diferentes etapas da cadeia produtiva.

Recursos seguem concentrados em reciclagem

A pesquisa mostra que 80,8% dos recursos mapeados para economia circular estão voltados à gestão de resíduos, reciclagem e recuperação de materiais. Já 11,5% vão para reutilização, reparo e extensão da vida útil de produtos e ativos.

As áreas que recebem menos investimentos são design sustentável, prevenção de resíduos e eficiência no uso de insumos, que somam 7,7%. Para a CNI, isso mostra que a circularidade ainda é tratada principalmente no fim da vida útil dos produtos, e não desde a concepção.

O que é economia circular

Diferentemente do modelo linear, baseado em extração, fabricação, consumo e descarte, a economia circular busca manter materiais e produtos em uso pelo maior tempo possível. A proposta é reduzir a extração de matérias-primas, evitar a geração de resíduos e melhorar o aproveitamento dos recursos naturais.

Na prática, o modelo inclui design sustentáveis, reutilização, reparo, reciclagem e eficiência de insumos. O objetivo é manter os recursos circulando na economia e, ao mesmo tempo, diminuir impactos ambientais e custos da atividade industrial.

Desafios para ampliar os investimentos

Segundo a CNI, a expansão da agenda depende de critérios mais claros para enquadrar projetos no mercado financeiro. A confederação afirma que muitas iniciativas com potencial circular acabam registradas em categorias como energia, inovação ou descarbonização.

Outro desafio é o baixo conhecimento da população: apenas 13% dos brasileiros conhecem o conceito de economia circular. Além disso, empresas enfrentam crédito caro, exigências de garantias e demora na liberação de recursos, enquanto instituições financeiras apontam falta de padronização técnica.

Meta global e papel da indústria

O estudo considera os financiamentos realizados entre 2020 e 2025 e mostra que o setor público concentra R$ 44 bilhões em sete grandes participações, enquanto os bancos privados têm maior capilaridade operacional. A indústria de transformação responde por 46,4% das operações analisadas.

Para a CNI, alcançar a meta global de elevar a taxa de uso circular de materiais para 15% até 2035 depende da integração entre indústria e mercado financeiro. A entidade defende a ampliação de mecanismos como financiamento combinado e fundos garantidores, principalmente para apoiar pequenas e médias empresas. (com Wellton Máximo, da Agência Brasil)