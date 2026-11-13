Aprosoja, Faesp e Farsul contestam versão do Banco do Brasil sobre o agro

Associações e federações do setor rural reagiram às falas da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e de outros executivos da instituição, que atribuíram a queda no lucro do banco ao avanço da inadimplência no agronegócio. Para as entidades, a leitura ignora o contexto de crise enfrentado pelos produtores e transforma dificuldades financeiras em acusação generalizada contra quem trabalha no campo.

O banco afirmou depois que não responsabiliza todo o agronegócio pelos resultados e que a maior parte dos clientes do setor está adimplente. Ainda assim, representantes de produtores avaliam que as declarações foram ofensivas e pouco sensíveis à realidade de médios e grandes agricultores que enfrentam aumento de custos, perda de renda e restrição de crédito.

Produtores apontam crise econômica no campo

A Aprosoja Brasil disse que as afirmações do BB desconsideram o histórico de pagamentos do setor, citando levantamento que indica inadimplência média de 1,89% entre 2015 e 2019. Segundo a entidade, o problema atual não é falta de disposição para pagar, mas um conjunto de fatores que deteriorou a capacidade financeira dos produtores ao longo dos últimos anos.

Entre esses fatores, a associação destaca sucessivas quebras de safra, adversidades climáticas, crises geopolíticas, aumento dos custos de produção, queda nos preços agrícolas e juros elevados. A entidade também afirma que o crédito rural tradicional recuou de R$ 144,9 bilhões para R$ 107,6 bilhões nos primeiros quatro meses da safra 2026/2027, o que representa retração de 25,7% nas concessões de custeio e investimento.

Federações pedem critérios e renegociação

Na avaliação da Faesp e da Farsul, as declarações do banco transferem ao produtor rural uma responsabilidade que não corresponde à realidade do setor. As entidades cobram prazos mais realistas, taxas justas e condições operacionais viáveis para renegociar dívidas, além de mais segurança jurídica e menos burocracia no acesso ao crédito.

A Farsul também questiona por que outras instituições financeiras não relatam inadimplência semelhante à do Banco do Brasil, que responde por parcela relevante do crédito do agro. Já a Famato classificou as falas como inadequadas e ressaltou que é preciso diferenciar inadimplência deliberada de dificuldades provocadas por safra ruim, juros altos e oscilações de mercado.

Nova regra aprovada no Congresso amplia renegociação

A Famato destacou ainda que as declarações do BB ocorreram no mesmo dia em que o Senado aprovou o projeto de conversão da MP 1.376/2026, que amplia as possibilidades de renegociação de dívidas rurais. O texto flexibiliza critérios de comprovação de perdas em determinados casos, inclui novas operações com Cédulas de Produto Rural e prevê juros entre 5% e 12% ao ano.

As entidades do setor agora aguardam a sanção presidencial e a regulamentação da medida. Para elas, renegociar não significa perdoar dívidas, mas criar condições para que os produtores regularizem compromissos, retomem a capacidade financeira e continuem produzindo com estabilidade.