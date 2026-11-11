Petrobras divulga balanço do 3T26 com lucro, caixa forte e dívida menor

Companhia também registrou recordes operacionais e alta na arrecadação de tributos no acumulado do ano

Publicado em 11/11/2026 às 09:11

Alterado em 11/11/2026 às 09:11

A Petrobras encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 39,8 bilhões, resultado que subiu para R$ 47,9 bilhões quando desconsiderados os eventos exclusivos do período. Na mesma comparação, o lucro ajustado avançou 68% em relação ao 3T25, refletindo o desempenho operacional robusto da companhia em diferentes áreas do negócio.

O EBITDA ajustado somou R$ 85,8 bilhões, enquanto o fluxo de caixa operacional alcançou R$ 61,8 bilhões, crescimento de 15% em doze meses. Segundo a empresa, a geração de caixa ajudou a sustentar investimentos, dividendos e a redução da dívida financeira.

Recordes em produção, refino e vendas internas

No trimestre, a Petrobras registrou recordes sequenciais de produção de óleo ao longo de 2026 e elevou sua projeção para o fim do ano. A expectativa passou de 3,1 milhões para uma faixa entre 3,3 milhões e 3,4 milhões de barris de óleo equivalente por dia, apoiada por maior eficiência nos ativos de exploração e produção, manutenção das plataformas e melhor gestão das jazidas.

No refino, a companhia atingiu recorde de produção de diesel, com 769 mil barris por dia, e manteve 99% de fator de utilização total das refinarias. As vendas de derivados no mercado interno chegaram a 1.854 mil barris por dia, o maior volume desde o terceiro trimestre de 2021, enquanto a produção total de derivados somou 1.873 mil barris por dia.

Investimentos, dívida e retorno à sociedade

A Petrobras investiu R$ 33 bilhões no trimestre, sendo R$ 27,5 bilhões em exploração e produção, com foco em plataformas e interligações de poços. A dívida bruta recuou para US$ 70 bilhões e a dívida líquida ficou em US$ 57,8 bilhões, uma redução de 4,2% frente ao trimestre anterior.

Os resultados também se refletiram no retorno à sociedade. Até o terceiro trimestre, a companhia recolheu R$ 251,3 bilhões em tributos e participações governamentais, maior valor acumulado já registrado para o período. No mesmo intervalo, foram aprovados R$ 15,3 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio para distribuição aos acionistas.

Avanços operacionais, exploração e descarbonização

Entre os destaques operacionais, a empresa registrou produção total própria de 3,51 milhões de barris de óleo equivalente por dia, sendo 2,96 milhões no pré-sal. Também houve top de produção em unidades como P-78 e FPSO Alexandre de Gusmão, além da instalação da primeira completação inteligente elétrica em águas ultraprofundas do mundo.

No campo exploratório, a Petrobras anunciou descobertas no Brasil e no exterior, ampliou sua presença em leilões da ANP e avançou em projetos na África. A companhia também destacou iniciativas ligadas a combustíveis sustentáveis e descarbonização, como início de fornecimento de SAF, testes com combustível renovável em embarcações e projeto-piloto de captura e armazenamento de carbono em São Tomé. (reportagem ampliada com informações da assessoria de imprensa da Petrobras)