Ata do Copom aponta piora da inflação e cautela com cenário externo

A ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada nesta terça-feira (10) indica que a atividade econômica brasileira dá sinais mais claros de desaceleração, especialmente em setores mais cíclicos. Ao mesmo tempo, o documento reforça que a inflação continua pressionada e acima do limite de tolerância da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Diante desse quadro, o Banco Central manteve a avaliação de que a Selic deverá continuar em nível restritivo por mais tempo. Para o comitê, a perda de fôlego da demanda ainda não foi suficiente para aliviar de forma consistente as pressões inflacionárias no país.

Inflação e expectativas seguem preocupando

Segundo a ata, a inflação voltou a acelerar e as projeções do mercado para os próximos anos continuam se afastando da meta de 3%. O Copom avalia que, em um ambiente de expectativas desancoradas, é necessária uma restrição monetária maior e por mais tempo do que seria apropriado em condições normais.

O Banco Central também destacou que os rendimentos médios perderam força na margem, mas ainda avançam em termos reais acima da produtividade do trabalho. Esse comportamento é monitorado pela autoridade monetária porque pode ter reflexos sobre a dinâmica dos preços nos próximos meses.

Mercado de trabalho e cenário fiscal

A ata informa que a taxa de desemprego permanece em níveis historicamente baixos, mas o crescimento da taxa de ocupação vem desacelerando. Embora o mercado de trabalho continue resiliente, o Copom vê sinais de perda de impulso na criação de vagas e na renda.

O documento também volta a enfatizar a importância da política fiscal para a convergência da inflação à meta. Segundo o BC, incertezas sobre a estabilização da dívida pública e um eventual enfraquecimento do esforço de reformas estruturais podem dificultar esse processo. Por isso, o comitê defende a necessidade de políticas fiscal e monetária harmoniosas.

Cenário externo mais adverso

No ambiente internacional, o Banco Central avalia que as condições ficaram mais desfavoráveis desde a reunião anterior. A ata cita o prolongamento dos conflitos no Oriente Médio, que elevou os preços do petróleo, além da manutenção de condições monetárias restritivas nas economias avançadas.

Esse contexto, segundo o Copom, aumenta a volatilidade de preços de ativos e commodities e exige cautela dos países emergentes. O documento ainda aponta que o cenário atual reúne quatro choques de oferta: alta do petróleo, efeitos do El Niño sobre a agricultura e a energia, impactos do fim da escala 6x1 sobre os custos do trabalho e a desvalorização do real frente ao dólar.

Choques de oferta podem ampliar pressão nos preços

Embora esses fatores continuem pressionando o cenário inflacionário, o Copom avalia que a desaceleração mais intensa da atividade pode reduzir o risco de propagação desses choques para outros setores da economia. Na visão do BC, isso pode limitar a persistência das pressões sobre os preços ao longo do tempo.

Mesmo assim, a leitura geral da ata é de cautela. O Banco Central indica que a combinação de inflação resistente, expectativas desancoradas e riscos externos mais fortes deve manter a política monetária em tom restritivo por um período prolongado.