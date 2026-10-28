Rocinha recebe primeiro encontro de líderes realizado dentro de uma favela

Pela primeira vez, um summit será realizado dentro de uma favela, e a Rocinha foi escolhida como palco do Favela Cultech Summit 2026. O evento acontece nos dias 30 e 31 de outubro, das 12h às 20h, na Biblioteca Parque da Rocinha, com entrada gratuita e programação voltada à cultura, criatividade, tecnologia e inovação.

Mais do que sediar o encontro, o território assume protagonismo em uma iniciativa que reconhece o potencial criativo e empreendedor das comunidades. A proposta é ampliar a visibilidade de talentos locais e criar pontes com empresas, profissionais e parceiros de mercado.

Conexões entre cultura, inovação e mercado

O summit busca aproximar a produção cultural e tecnológica desenvolvida na Rocinha de novos públicos e oportunidades. A programação reúne iniciativas de games, robótica, audiovisual, produção digital e design, valorizando quem já cria soluções dentro da comunidade.

Segundo a organização, a ideia é ir além da formação e da exposição de projetos. O evento pretende transformar a experiência em oportunidades concretas de conexão, desenvolvimento e geração de negócios, reforçando que a inovação também nasce nos territórios.

Mesas de debate, música e desafio criativo

A programação inclui mesas de debate, apresentações musicais, batalha de rimas e o Desafio Criativo com o tema “Cultura como Tecnologia Social: criatividade, inovação e futuro dos territórios”. A atividade reunirá equipes multidisciplinares para propor soluções para desafios reais da Rocinha, como circulação de artistas, preservação da memória local e fortalecimento da economia criativa.

Ao final, as equipes apresentarão suas propostas em pitches, conectando criatividade e inovação a caminhos práticos para transformação do território. Entre os temas debatidos também estão inteligência artificial, sustentabilidade, propriedade intelectual e o papel das novas gerações na produção cultural periférica.

Convidados e encerramento de uma jornada de formação

Entre os destaques da programação estão nomes ligados ao patrimônio cultural, à diversidade corporativa e ao desenvolvimento social, como Iara Batista e Izabela Botelho. As mesas serão mediadas por executivos da Trinity e vão discutir desde cultura como tecnologia social até o futuro da cultura nos territórios.

O Favela Cultech Summit 2026 também marca o encerramento de uma trajetória de formação construída na Rocinha por iniciativas como a Casa Digital e o Lab Pop Cultura Digital. Patrocinado por empresas e instituições públicas e privadas, o evento reforça a ideia de que as favelas são produtoras de conhecimento, criatividade, soluções e negócios.