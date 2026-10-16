FMI: Brasil deve voltar ao 8º lugar entre as maiores economias em 2027

Projeção do FMI mostra o país à frente de Itália e Rússia no ranking global

Publicado em 16/10/2026 às 16:25

Alterado em 16/10/2026 às 16:26

O Brasil deve retornar à oitava posição entre as maiores economias do mundo em 2027, segundo projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI). A estimativa aponta PIB de US$ 2,80 trilhões, o equivalente a cerca de R$ 14,65 trilhões, o que colocaria o país à frente de Rússia e Itália no ranking global.

Em 2026, o Brasil aparece na décima colocação, com PIB estimado em US$ 2,655 trilhões. De acordo com o relatório Perspectivas da Economia Mundial, o país deve manter a oitava posição até 2031, último ano projetado pelo fundo.

Como fica o Top 10 mundial

No cenário desenhado pelo FMI, os Estados Unidos continuam como maior economia do planeta, seguidos pela China. A lista de 2027 traz Alemanha, Índia, Reino Unido, Japão e França nas posições seguintes, enquanto o Brasil surge em oitavo lugar, à frente de Itália e Rússia.

A projeção também mostra mudanças relevantes entre outras economias. A Índia, por exemplo, deve subir do sexto para o quarto lugar e ultrapassar Reino Unido e Japão. Em 2031, o país asiático pode chegar ao terceiro posto, desbancando a Alemanha.

O que é o PIB e por que ele importa

O PIB reúne todos os bens e serviços produzidos em uma localidade durante um período e serve para medir o tamanho da atividade econômica de um país, estado ou cidade. Com esse indicador, economistas conseguem comparar nações e acompanhar a evolução da economia ao longo do tempo.

O cálculo leva em conta pesquisas de setores como comércio, serviços e indústria, sem dupla contagem dos itens já embutidos em etapas anteriores da produção. Mesmo assim, o PIB não mostra sozinho a qualidade de vida da população, nem revela a distribuição de renda de um país.