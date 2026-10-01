Petrobras reajusta querosene de aviação em 11,76%

Novo preço do QAV entra em vigor nesta quinta-feira e amplia a pressão sobre o setor aéreo

Publicado em 01/10/2026 às 15:20

Alterado em 01/10/2026 às 15:22

A Petrobras reajustou em 11,76% o preço do querosene de aviação (QAV) nas refinarias da companhia. O novo valor passa a valer nesta quinta-feira (1º), com o litro subindo de R$ 5,585 em setembro para R$ 6,242 em outubro.

Impacto no setor aéreo

O QAV é o combustível usado por aviões e helicópteros e tem peso direto na estrutura de custos das companhias aéreas. Segundo a Anac, antes da guerra no Oriente Médio, o combustível respondia por cerca de 30% das despesas operacionais do setor. Após o conflito, esse percentual ultrapassou 45%, de acordo com a Abear.

Com isso, cada novo reajuste aumenta a pressão sobre o caixa das empresas e pode influenciar o custo das operações no país. A relação de preços por refinaria está disponível no site da Petrobras.

Por que o preço subiu

A estatal atribui a alta recente à guerra no Oriente Médio, que afetou a logística da indústria do petróleo e seus derivados. Um dos principais pontos de atenção é o Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passava cerca de 20% da produção internacional de óleo e gás antes do conflito.

Com a redução da oferta nos mercados, o preço internacional do petróleo avançou. Por ser uma commodity, o QAV vendido no Brasil segue a dinâmica do mercado global, mesmo com o país sendo produtor de petróleo.

Reajustes ao longo do ano

Quando houve expectativa de aproximação entre Estados Unidos e Irã, a Petrobras chegou a reduzir o valor do QAV em junho e julho. Depois, o combustível voltou a subir em agosto, setembro e agora em outubro.

Em maio, para amenizar o impacto sobre as companhias aéreas, a estatal permitiu que as distribuidoras parcelassem o reajuste. A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado para distribuidoras, que depois fazem a venda para empresas de transporte, revendedores e outros consumidores finais nos aeroportos.

Mercado aberto e participação da Petrobras

A Petrobras tem cerca de 85% de participação na produção nacional de QAV, mas o mercado é aberto à concorrência. Isso significa que outras empresas também podem atuar como produtoras ou importadoras, sem restrições para operar no segmento.