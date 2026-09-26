Brasil ultrapassa 6 milhões de barris por dia na produção de petróleo e gás

A marca histórica foi alcançada em agosto, com forte contribuição do pré-sal e alta nas duas principais frentes do setor

Publicado em 26/09/2026 às 07:09

Alterado em 26/09/2026 às 08:20

A produção nacional de petróleo e gás natural ultrapassou, pela primeira vez, a marca de 6 milhões de barris equivalentes por dia em agosto. Os dados preliminares divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram alta de 2,61% em relação a julho.

O resultado reforça a expansão do setor no país e marca um novo patamar para a atividade petrolífera brasileira. O avanço ocorreu em um cenário de crescimento simultâneo da produção de petróleo e gás natural.

Petróleo e gás avançam juntos

Considerando apenas o petróleo, a produção atingiu 4,613 milhões de barris por dia, também com alta de 2,61% na comparação mensal. Já a produção de gás natural chegou a 220,5 milhões de metros cúbicos por dia, com crescimento de 2,62% sobre julho.

Os números indicam desempenho positivo nas duas principais frentes do setor. A combinação desses resultados foi suficiente para levar o país ao recorde histórico registrado no mês.

Pré-sal sustenta o crescimento

O pré-sal foi responsável por 82,64% da produção total, somando 4,958 milhões de barris equivalentes por dia. Em relação ao mês anterior, houve alta de 2,86%, o que confirma a relevância da camada para o desempenho da indústria no Brasil.

A produção de petróleo no pré-sal cresceu 3,05% e alcançou 3,841 milhões de barris por dia. No caso do gás natural, o volume subiu 2,22%, chegando a 177,5 milhões de metros cúbicos por dia, consolidando a importância da região no resultado geral.