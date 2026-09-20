Correios devem receber aporte de R$ 6 bilhões e depois deixar de depender do governo

Ministro da Fazenda disse que a nova direção da empresa precisa avançar em tecnologia, mercado e parceria com a iniciativa privada

Publicado em 20/09/2026 às 07:45

Alterado em 20/09/2026 às 07:45

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o compromisso do governo Lula é não fazer novos aportes nos Correios depois do valor previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2027, estimado em R$ 6 bilhões. Segundo ele, a ideia é que esse investimento seja suficiente para viabilizar a retomada da estatal e abrir caminho para uma gestão menos dependente de recursos públicos.

Durigan criticou a administração anterior da empresa e disse que os Correios ficaram defasados em áreas como custo de pessoal, tecnologia e expansão para novos mercados. Ele afirmou que o governo já trocou a direção da estatal e cobra do novo comando uma postura mais moderna e eficiente, com foco em inovação e em novas parcerias.

Reestruturação e parceria com a iniciativa privada

Na avaliação do ministro, a empresa pode voltar a ganhar competitividade se ampliar serviços, buscar oportunidades no mercado e atuar em conjunto com bancos e com a iniciativa privada em investimentos pontuais. A expectativa da equipe econômica é que o aporte previsto para o próximo ano marque uma virada na gestão dos Correios.

Durigan defendeu que a estatal “vire a página” e pare de depender de dinheiro do Tesouro Nacional no futuro. Para ele, a mudança de estratégia deve permitir que a empresa recupere capacidade operacional e se coloque em uma posição mais avançada no setor de logística e entrega.

Fazenda estuda novas regras para as bets

Na mesma entrevista, o ministro disse que o governo também analisa restrições à publicidade e ao design dos jogos de apostas online. Segundo ele, o objetivo é proteger as famílias de endividamento e perda de renda, diante do crescimento desse mercado no país.

Durigan citou como exemplo aplicativos que permitem repetir apostas automaticamente com poucos comandos e questionou se esse tipo de funcionalidade faz sentido em um cenário de renda média ainda baixa. Ele afirmou que medidas desse tipo estão em discussão e podem avançar ainda este ano.

Governo prepara medida contra cassinos online

De acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast, o governo Lula prepara uma medida provisória para proibir a atuação de cassinos online, conhecidos popularmente como bets, antes da eleição marcada para o início de outubro. A proposta foi elaborada pela Fazenda e está em análise no Palácio do Planalto.

A expectativa é que a medida seja publicada e enviada ao Congresso Nacional nos próximos dias, ainda antes do primeiro turno. Durigan disse que a arrecadação com o setor não é o ponto central do debate, reforçando que a prioridade do governo é a proteção do consumidor e o controle dos efeitos sociais das apostas. (com informações da Agência Estado)