Petrobras batiza primeiro navio a navegar com tripulação 100% feminina

Novo PSV reúne tecnologias para reduzir consumo de combustível, emissões e custos operacionais nas bacias petrolíferas

Publicado em 19/09/2026 às 15:17

Alterado em 19/09/2026 às 15:17

Tripulação reuniu 16 mulheres na viagem do Starnav Elektra entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro Foto: Petrobras/divulgação

A Petrobras batizou, no Píer Mauá, a embarcação Starnav Elektra, primeira entrega do Programa Mar Aberto, iniciativa voltada para renovar e ampliar a frota da companhia. Construído no Estaleiro Detroit, em Itajaí (SC), o navio agora segue para operar nas plataformas das bacias petrolíferas brasileiras, com investimento de R$ 450 milhões.

O Starnav é o primeiro navio afretado pelo programa e representa o início de uma nova fase para a operação offshore da estatal. A embarcação cruzou de Santa Catarina ao Rio de Janeiro com tripulação 100% feminina, formada por 16 mulheres sob a liderança da comandante Isabela Teixeira Ponce de Leon.

Renovação da frota e impacto na indústria naval

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que os investimentos em indústria naval e offshore abrem um novo ciclo de negócios e oportunidades para o setor. Segundo ela, usar a própria frota aumenta a eficiência, economiza recursos e melhora o retorno de capital da companhia.

Magda destacou ainda o compromisso da empresa com a renovação da frota, apontando ganhos em segurança e continuidade para a indústria nacional. De acordo com a executiva, há 48 barcos contratados até o fim do ano e a expectativa é chegar a 96 embarcações entregues até o próximo ano, incluindo barcaças e empurradores.

Eficiência energética e metas de transição

Os novos PSV (Platform Supply Vessel) foram projetados com foco em eficiência e alinhamento às metas de transição energética da Petrobras. As embarcações contam com sistemas mais modernos de geração e distribuição de energia, incluindo bancos de baterias e monitoramento de consumo por telemetria.

Além disso, os navios têm possibilidade futura de operação parcial com combustível renovável. Tecnologias de pintura e sistemas anti-incrustação também ajudam a reduzir o consumo de combustível e as emissões de gases, reforçando o compromisso da companhia com operações mais sustentáveis. (com informações de Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil