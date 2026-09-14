Ações de IA despencam após alertas sobre riscos da tecnologia

As ações ligadas à inteligência artificial recuaram de forma acentuada nesta segunda-feira (14), após alertas de executivos das maiores empresas do setor sobre riscos potencialmente existenciais da tecnologia. O movimento abalou a confiança dos investidores e ampliou a volatilidade em um mercado que vinha sendo sustentado por gastos elevados em infraestrutura de IA.

A venda se espalhou por companhias que lideram a corrida tecnológica, especialmente fabricantes de chips e empresas de semicondutores. O impacto foi sentido em Wall Street, na Europa e na Ásia, em meio a preocupações adicionais com a dependência crescente de dívida e financiamento circular para bancar os investimentos bilionários no setor.

Chips e semicondutores lideram as perdas

O Nasdaq 100 caiu 1,2% no início do pregão, alcançando a mínima em seis semanas, enquanto o índice de chips da Filadélfia chegou a recuar 5,2%. Nvidia, AMD e Micron registraram fortes baixas, assim como fornecedores e empresas ligadas à cadeia de semicondutores, como Lam Research e Applied Materials.

Na Europa, o setor de tecnologia também foi pressionado por perdas da ASML, da Infineon e da Siemens Energy. Na Ásia, o SoftBank caiu mais de 10%, e TSMC e SK Hynix também fecharam em queda, reforçando a percepção de que a correção não ficou restrita aos Estados Unidos.

Alertas de risco ampliam o debate sobre regulação

Dario Amodei, CEO da Anthropic, defendeu uma desaceleração no ritmo de avanço das capacidades dos modelos, citando riscos de uso indevido. Sam Altman, da OpenAI, concordou com parte dos alertas e disse que a empresa não pretende seguir com IPO neste ano, mencionando preocupações de segurança.

Nos últimos dias, a Anthropic também divulgou um relatório apontando usos de seus modelos em atividades como desenvolvimento de armas, operações cibernéticas, vigilância e fraude. No Senado dos EUA, legisladores discutem exigências para que empresas de IA demonstrem precauções razoáveis, enquanto governos avaliam novas medidas de controle.

Mercado dividido entre cautela e aposta no crescimento

Apesar do tom de alerta, alguns investidores minimizaram os riscos e afirmaram que os avisos podem não alterar a trajetória de expansão do setor. Michael Burry, por exemplo, chamou as preocupações de exagero, enquanto outros analistas lembram que os aportes de capital seguem em níveis recordes.

Projeções do Morgan Stanley indicam que os gastos com IA podem ultrapassar US$ 1,3 trilhão até 2027. Mesmo assim, a pressão competitiva aumenta, inclusive com modelos chineses mais baratos, que podem reduzir margens e forçar grandes empresas a rever estratégias de precificação e investimento.