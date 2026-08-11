Produção de motos bate recorde em julho no Brasil

Setor também teve alta nas vendas internas e nas exportações, enquanto bicicletas registraram recuperação mensal em Manaus

Publicado em 11/08/2026 às 21:59

Alterado em 11/08/2026 às 23:23

No período, foram licenciadas 199.236 motocicletas, o maior volume já registrado para o mês Foto: Agência Brasil

A indústria brasileira de motocicletas encerrou julho com o maior volume de produção já registrado para o mês. De acordo com balanço divulgado pela Abraciclo, 190.794 unidades foram fabricadas no Polo Industrial de Manaus, o que representa alta de 36% em relação a julho do ano passado e de 45,8% na comparação com junho.

Produção em alta no acumulado do ano

Entre janeiro e julho, o setor também atingiu seu melhor desempenho desde 2008. No período, foram produzidas 1.254.191 motocicletas, crescimento de 9,9% sobre os mesmos sete primeiros meses do ano anterior. Para a entidade, o resultado reforça a trajetória positiva da indústria em 2026 e a capacidade das fabricantes de responder à demanda do mercado.

Varejo e exportações também avançam

O mercado interno acompanhou o bom momento da produção. Em julho, foram licenciadas 199.236 motocicletas, o maior volume já registrado para o mês, com alta de 3,1% ante julho de 2025 e de 2,6% sobre junho. No acumulado de janeiro a julho, os licenciamentos chegaram a 1.373.580 unidades, avanço de 12,3% na comparação anual.

As exportações também cresceram. No mês, foram embarcadas 3.289 motocicletas para outros países, resultado 22,8% superior ao de julho do ano passado. O desempenho indica que o setor mantém ritmo forte tanto no mercado interno quanto no externo.

Bicicletas têm melhora mensal, mas acumulado ainda cai

O setor de bicicletas também teve um julho positivo no Polo Industrial de Manaus. As fabricantes produziram 37.413 unidades no mês, o melhor resultado de 2026 até agora, com alta de 16,6% na comparação anual e de 22,8% sobre junho. Apesar disso, o acumulado de janeiro a julho soma 200.571 bicicletas, volume 5,7% menor que o registrado no mesmo período de 2025.

Mesmo com a retração no acumulado, a Abraciclo avalia que o resultado segue dentro do planejamento da indústria para atender à demanda do mercado. O comportamento de motos e bicicletas mostra um cenário de expansão em um segmento e recuperação parcial em outro dentro do polo industrial amazonense. (com informações da Agência Brasil)