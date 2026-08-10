Desenrola Adimplentes começa a operar nesta segunda-feira

Nova modalidade do programa amplia o acesso ao crédito para trabalhadores informais que mantêm as contas em dia

Publicado em 10/08/2026 às 11:25

Alterado em 10/08/2026 às 14:30

Começa nesta segunda-feira (10) a operação do Desenrola Adimplentes, modalidade do programa Desenrola voltada a trabalhadores informais que mantêm seus compromissos financeiros em dia. A linha permite trocar empréstimos mais caros por crédito com juros de até 1,99% ao mês e valores de até R$ 15 mil.

A nova fase começou após ajustes nas regras para ampliar a participação das instituições financeiras. O objetivo do governo é aumentar o alcance do programa e facilitar o acesso a condições melhores de crédito para quem já está pagando suas contas em dia.

Quem será atendido

O Desenrola Adimplentes é uma das três frentes lançadas pelo governo federal para ampliar o acesso ao crédito. Além dos trabalhadores informais, o pacote inclui uma linha voltada a estudantes e ex-estudantes adimplentes do Fies e medidas para trabalhadores com carteira assinada.

Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a proposta reforça o incentivo ao pagamento em dia e amplia o alcance do Desenrola, criado originalmente para renegociar dívidas de pessoas inadimplentes. O governo afirma que a nova etapa busca também reconhecer quem consegue manter as contas em ordem.

Resultados do programa

Lançado em 2023, o Desenrola foi criado para facilitar a renegociação de dívidas e a recuperação financeira das famílias. De acordo com o governo, o programa já beneficiou 7,5 milhões de famílias em todo o país.

Agora, a estratégia inclui também incentivos para consumidores adimplentes, com foco em ampliar o uso do crédito em condições mais acessíveis. A expectativa é que a nova modalidade fortaleça a política de inclusão financeira e ajude mais pessoas a substituir dívidas caras por opções melhores.

Alerta contra golpes

Em meio às medidas de renegociação de dívidas, o Ministério da Fazenda alertou para golpes que usam anúncios falsos, mensagens e links enviados pela internet para atrair interessados. Segundo a pasta, a renegociação é feita exclusivamente nas instituições financeiras, sem intermediação de sites específicos do governo ou envio de links por SMS e aplicativos.

Levantamento do NetLab/UFRJ identificou 544 anúncios fraudulentos nas plataformas da Meta entre abril e junho. Desse total, 38% utilizavam inteligência artificial e 72% exploravam indevidamente a imagem do governo e de marcas conhecidas para dar aparência de legitimidade às fraudes.

O Ministério da Fazenda orienta que todas as informações oficiais sobre o programa sejam consultadas apenas nos canais da própria pasta. (com informações da Agência Brasil)