Petrobras bate recorde de produção e exportação e lucra R$52,4 bi no segundo trimestre

A Petrobras encerrou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 52,4 bilhões, equivalente a US$ 10,4 bilhões. O resultado representa alta de 97% em relação ao mesmo período de 2025 e está entre os maiores da série histórica da companhia.

Segundo a estatal, o desempenho foi favorecido pela combinação de maior produção, avanço nas exportações e Brent mais alto no período. A companhia destacou que os recordes operacionais fortaleceram a geração de caixa e contribuíram para o salto no resultado financeiro.

Produção e refino em níveis recordes

A produção de óleo chegou a 2,7 milhões de barris por dia, enquanto o parque de refino operou com fator de utilização de 101%. As exportações também cresceram e se aproximaram de 1 milhão de barris por dia, reforçando o bom momento operacional da empresa.

Com esse nível de atividade, a produção de derivados atingiu 1,9 milhão de barris por dia, alta de 5,6% em relação ao primeiro trimestre de 2026. O destaque ficou para a produção de 509 mil barris por dia de diesel S10 e 109 mil de querosene de aviação.

O aumento na oferta de derivados ajudou a reduzir as importações em 40% na comparação com o trimestre anterior. Para a Petrobras, esse movimento mostra maior eficiência industrial e menor dependência do mercado externo.

Investimentos concentrados em exploração e produção

No trimestre, a Petrobras investiu R$ 26,7 bilhões, o equivalente a US$ 5,3 bilhões. Desse total, 82% foram direcionados ao segmento de exploração e produção, considerado estratégico para a expansão futura da companhia.

Entre os principais aportes, estão as obras das unidades P-80, P-82 e P-83, com entrada em operação prevista para 2027. Os projetos integram a estratégia da estatal de ampliar capacidade e sustentar resultados nos próximos anos.