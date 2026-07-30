Arrecadação federal cresce 7,7% em junho e soma R$ 264,4 bilhões

Receita foi impulsionada por tributos sobre lucro, folha, importações e rendimentos financeiros

Publicado em 30/07/2026 às 17:02

Alterado em 30/07/2026 às 17:02

Segundo a Receita Federal, do total arrecadado em junho, R$ 255,3 bilhões correspondem às receitas administradas pelo órgão Foto: Agência Brasil

A arrecadação das receitas federais alcançou R$ 264,4 bilhões em junho deste ano, com crescimento real de 7,7% em relação ao mesmo mês de 2025, já descontada a inflação. No acumulado do primeiro semestre, as receitas somaram cerca de R$ 1,587 trilhão, alta real de 6,6% na comparação com os seis primeiros meses do ano passado.

Segundo a Receita Federal, do total arrecadado em junho, R$ 255,3 bilhões correspondem às receitas administradas pelo órgão. O desempenho foi sustentado por indicadores econômicos favoráveis, especialmente a atividade econômica, a massa salarial e as importações.

Tributos sobre lucro e folha puxam o resultado

Entre os tributos que mais contribuíram para o aumento da arrecadação estão o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A arrecadação conjunta desses tributos somou R$ 33,2 bilhões em junho, com alta real de 20,4% na comparação anual.

A arrecadação previdenciária também apresentou avanço e atingiu R$ 64,48 bilhões no mês, com crescimento real de 4,7% frente ao mesmo período do ano anterior. A Receita atribui esse resultado ao aumento real da massa salarial e à redução da desoneração da folha de pagamento, com os efeitos da reoneração gradual das contribuições patronais.

Importações e rendimentos financeiros reforçam a receita

Os tributos ligados ao comércio exterior também ajudaram no resultado. A arrecadação vinculada às importações cresceu 22,87% em relação a junho do ano passado, impulsionada pelo aumento das compras externas.

Além disso, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre rendimentos de capital registrou alta real de 12,4%, refletindo o desempenho das aplicações financeiras e ampliando a contribuição dessas receitas para o caixa federal. (com informações da Agência Brasil)