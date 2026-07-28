Financiamento de veículos cresce 10,9% no 1º semestre de 2026

Mercado atinge o maior volume para um primeiro semestre desde 2008, segundo a Trillia, da B3

Publicado em 28/07/2026 às 19:47

Alterado em 28/07/2026 às 19:47

O financiamento de veículos no Brasil somou R$ 3,78 milhões no primeiro semestre de 2026, alta de 10,9% em relação ao mesmo período de 2025. O resultado é o maior volume para um primeiro semestre desde 2008, quando o mercado havia registrado R$ 4,23 milhões, segundo dados da Trillia, empresa de análise de dados da B3.

No acumulado de janeiro a junho, os veículos usados responderam pela maior fatia dos contratos, com 2,38 milhões de unidades financiadas. Os veículos novos totalizaram 1,39 milhão no período, abaixo do volume dos seminovos e usados. A leitura do mercado mostra que a demanda segue sustentada, especialmente por modelos de menor preço.

Regiões do país crescem em ritmo diferente

Todas as regiões brasileiras registraram expansão no financiamento de veículos entre o primeiro semestre de 2026 e o mesmo intervalo de 2025. O Centro-Oeste teve o melhor desempenho, com alta de 13,1%, seguido por Nordeste, com 12,6%, Sul, com 11,2%, Sudeste, com 10,6%, e Norte, com 4,4%.

Esses números reforçam que a retomada do crédito automotivo não ficou concentrada em uma única área do país. Embora as velocidades sejam diferentes, o avanço foi generalizado e indica melhora no acesso ao financiamento em diversas praças.

Comerciais leves lideram, e prazos ficam mais longos

Entre as categorias de automotores, os comerciais leves concentraram o maior volume de financiamentos. Em junho de 2026, o segmento chegou a 434 mil unidades financiadas, acima das 388 mil de junho de 2025, o que representa alta de 11,9%. Na comparação com maio de 2026, porém, houve queda de 2,6%.

Nos automóveis leves, os usados avançaram, enquanto os novos recuaram. Em junho, os carros novos somaram 112 mil unidades financiadas, queda de 3,3% ante o mesmo mês de 2025. Já os usados alcançaram 323 mil unidades, com crescimento de 12% na mesma base de comparação. No acumulado do semestre, o prazo médio dos contratos subiu para 47,2 meses, ante 46,3 meses no ano anterior.

A elevação dos prazos apareceu em todas as faixas de tempo de uso. Os veículos com 4 a 8 anos passaram de 50 para 51,3 meses, enquanto os modelos de até 3 anos avançaram de 49,4 para 51,6 meses. Isso sinaliza um movimento de maior alongamento nas condições de pagamento.

Motos e pesados também registram crescimento

O segmento de motos continuou em expansão, impulsionado principalmente pela busca por renda extra e trabalho com ciclomotores. Em junho de 2026, foram financiadas 155 mil motos, alta de 5,6% na comparação com junho de 2025, embora o número tenha recuado 3,9% em relação a maio. As motocicletas usadas responderam por 116 mil unidades, enquanto as novas chegaram a 39 mil.

Nos veículos pesados, como caminhões e ônibus, o desempenho também foi positivo. O mês de junho fechou com 24 mil unidades financiadas, crescimento de 7,1% frente ao mesmo mês do ano anterior e de 5,8% sobre maio de 2026. No recorte por tempo de uso, os pesados novos lideraram a expansão, com salto de 33,2%, e os usados avançaram 19,9%, reforçando a continuidade dos investimentos em transporte de cargas e passageiros. (com informações da Agência Brasil)