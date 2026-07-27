Durigan: em comparação com outras economias, Brasil está em situação proporcionalmente melhor do que países desenvolvidos

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a dívida pública brasileira continua elevada, mas está sob controle. Em entrevista, ele destacou que a comparação com outras economias mostra o Brasil em situação proporcionalmente melhor do que países desenvolvidos, embora isso não signifique conforto fiscal.

Segundo o ministro, não existe um limite único definido por organismos internacionais para medir o endividamento de um país. Para ele, a análise precisa considerar o tamanho da economia, a estrutura fiscal e as condições específicas de cada nação.

Juros são o principal problema

Durigan disse que a dívida bruta brasileira está entre 80% e 81% do PIB, mas ressaltou que o ponto central da pressão sobre as contas públicas hoje é o custo dos juros. Na avaliação dele, o endividamento cresce sobretudo pelo gasto para rolar a própria dívida, além do efeito dos juros altos sobre a economia em geral.

O ministro afirmou que o governo não enfrenta déficit primário neste momento e que a dificuldade está em impedir que a dívida continue avançando. Ele defendeu que a redução desse peso depende da construção de confiança sobre a condução da política econômica.

Projeções e credibilidade fiscal

De acordo com Durigan, projeções do Tesouro Nacional indicam que a dívida brasileira deve continuar subindo até 2030, para depois começar a cair em termos proporcionais ao PIB. Ele argumentou que investidores precisam enxergar uma trajetória sustentável para que o custo de financiamento diminua.

Na visão do ministro, credibilidade fiscal é essencial para criar estabilidade e abrir espaço para investimentos. Ele afirmou que mostrar responsabilidade nas contas públicas ajuda a reduzir incertezas e melhora a percepção sobre o país no médio prazo.

Cenário internacional aumenta a pressão

Durigan também relacionou a necessidade de consolidação fiscal ao ambiente global de instabilidade, marcado por guerras e tensões geopolíticas. Segundo ele, o Brasil precisa se preparar para um mundo mais incerto com medidas racionais que preservem as contas públicas.

O ministro disse que o equilíbrio fiscal não deve ser visto apenas como resposta ao mercado financeiro, mas como instrumento para garantir crescimento sustentável, ampliar investimentos estratégicos e melhorar as condições de vida da população. (com informações da Agência Brasil)