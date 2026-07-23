IPC-S desacelera na terceira quadrissemana de julho

Alimentos ficaram mais baratos e ajudaram a aliviar a pressão sobre o indicador da FGV

Publicado em 23/07/2026 às 08:43

Alterado em 23/07/2026 às 08:43

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), da Fundação Getulio Vargas (FGV), desacelerou para 0,07% na terceira quadrissemana de julho, depois de ter registrado alta de 0,20% na leitura anterior. Em 12 meses, o índice acumula elevação de 4,00%.

Grupos que perderam força

Houve moderação em seis dos oito grupos que compõem o IPC-S. Habitação, Saúde e Cuidados Pessoais, Transportes, Despesas Diversas, Alimentação e Vestuário avançaram menos ou recuaram mais do que na medição anterior. O destaque foi Alimentação, que aprofundou a queda de -0,33% para -0,73%, refletindo alívio em itens importantes da cesta do consumidor.

Também chamaram atenção Despesas Diversas, que passou de alta de 0,38% para leve queda de 0,01%, e Vestuário, que recuou ainda mais, de -0,80% para -1,03%. Em Transportes, a taxa caiu de 0,14% para 0,07%, enquanto Saúde e Cuidados Pessoais passou de 0,28% para 0,18%.

Itens que mais influenciaram o índice

Entre os produtos que mais aliviaram o IPC-S estiveram tomate, batata-inglesa, café em pó e cenoura, todos com quedas mais intensas. O seguro facultativo para veículo também contribuiu para reduzir a pressão sobre o indicador.

Na direção oposta, os principais impactos de alta vieram de passagem aérea, combo de telefonia, internet e TV por assinatura, plano e seguro de saúde, cebola e empregado(a) doméstico(a). Esses itens ajudaram a compensar parte do alívio observado no grupo de alimentos.

Grupos que aceleraram

Nem todas as categorias seguiram em desaceleração. Comunicação avançou de 1,73% para 1,92%, enquanto Educação, Leitura e Recreação passou de 0,69% para 0,78%. Esses movimentos indicam pressão ainda presente em serviços e despesas relacionadas ao consumo fora da alimentação.

O resultado geral mostra um cenário mais benigno em parte dos preços ao consumidor, mas com serviços específicos ainda exercendo influência relevante sobre o índice semanal da FGV. (com informações da Agência Estado)