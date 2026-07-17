ApexBrasil lança plano de R$ 130 milhões após tarifaço dos EUA

Estratégia quer reduzir impactos da sobretaxa americana e abrir novas frentes para as exportações brasileiras

Publicado em 17/07/2026 às 17:35

As exportações, totalizando US$ 50,922 bilhões, tiveram alta de 5,8% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado Foto: Reprodução

Após o tarifaço adicional imposto pelos Estados Unidos sobre parte das exportações brasileiras, a ApexBrasil anunciou um plano de R$ 130 milhões para diversificar as vendas do país no exterior. A iniciativa será lançada em agosto e busca diminuir a dependência do mercado americano, em parceria com 57 setores econômicos que reúnem 2,4 mil empresas exportadoras.

Segundo a agência, a estratégia não parte do zero, mas amplia um processo já em andamento desde as primeiras tarifas aplicadas em 2025. A ideia é acelerar a abertura de novos destinos e fortalecer a presença das empresas brasileiras em mercados com maior potencial de crescimento e consumo.

Europa, Asean e Ásia Central entram na mira

Entre as prioridades estão a União Europeia, impulsionada pelo acordo recente com o Mercosul, e países da Associação de Nações do Sudeste Asiático, como Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã. A ApexBrasil também vê oportunidades em nações da Ásia Central, como Cazaquistão e Uzbequistão, que vêm buscando novas parcerias comerciais e de investimento.

O presidente da agência, Laudemir Müller, afirmou que esses mercados apresentam forte expansão populacional e demanda por produtos brasileiros. Ele também citou negociações do Mercosul com Índia, Japão e Canadá como rotas importantes para reduzir a concentração das exportações nos Estados Unidos.

Exportações aos EUA recuam, mas outros destinos avançam

De acordo com Müller, o primeiro semestre do ano registrou queda de cerca de US$ 2,6 bilhões nas exportações para os EUA, efeito das tarifas anteriores. Em contrapartida, houve aumento de US$ 3,1 bilhões para a Europa, US$ 2,5 bilhões para a Índia e US$ 10,5 bilhões para a China, sinalizando que a diversificação já vem produzindo resultados.

A ApexBrasil informa ainda que 72% das 2,4 mil empresas apoiadas e que exportam para os EUA já ampliaram seus destinos entre junho de 2025 e maio de 2026, adicionando ao menos um novo mercado. Para a agência, a combinação de diversificação comercial e atração de investimentos reforça a posição do Brasil como parceiro estável no cenário internacional.

Brasil segue atraindo investimentos internacionais

Apesar do impacto do tarifaço, a avaliação da ApexBrasil é de que o país continua bem posicionado no mercado global. Em 2025, o Brasil recebeu US$ 77 bilhões em investimentos e foi o quinto maior destino do mundo, com crescimento de 22% na atração de aportes, acima da média dos países em desenvolvimento.

Segundo a agência, o desafio agora é transformar o novo cenário em oportunidade para ampliar mercados, criar demanda por produtos brasileiros e sustentar o avanço das exportações em diferentes regiões do mundo. (com Agência Brasil)