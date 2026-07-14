IBGE estima safra de 347,4 milhões de toneladas

Soja e milho seguem como os principais destaques da produção agrícola brasileira neste ano

Publicado em 14/07/2026 às 16:53

Alterado em 14/07/2026 às 16:53

Entre os principais produtos do grupo, arroz, milho e soja representam 92,8% da produção estimada e ocupam 87,4% da área a ser colhida Foto: Clverson Beje/FAEP

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimou em 347,4 milhões de toneladas a safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas neste ano. O volume representa aumento de 0,4% em relação à colheita anterior, o equivalente a mais de 1,3 milhão de toneladas adicionais.

Os dados divulgados nesta terça-feira (14) também mostram que a área a ser colhida deve chegar a 83,2 milhões de hectares, com crescimento de 1,9% frente ao ano passado. Na comparação com o mês anterior, houve leve recuo de 60.985 hectares, o que corresponde a queda de 0,1%.

Soja e milho concentram a maior parte da produção

Entre os principais produtos do grupo, arroz, milho e soja representam 92,8% da produção estimada e ocupam 87,4% da área a ser colhida. A soja lidera com previsão de 174,8 milhões de toneladas, seguida pelo milho, com 136,5 milhões de toneladas, somando 29,7 milhões na primeira safra e 106,8 milhões na segunda.

O IBGE também estimou a produção de arroz em casca em 11,2 milhões de toneladas, de trigo em 6,6 milhões, de algodão herbáceo em caroço em 9,1 milhões e de sorgo em 5,6 milhões de toneladas. Esses números reforçam o peso das principais culturas na composição da safra nacional.

Centro-Oeste lidera e Mato Grosso mantém destaque

Entre as grandes regiões, o Centro-Oeste aparece na liderança, com 172,4 milhões de toneladas, o que equivale a 49,6% da produção nacional. Em seguida vêm Sul, com 92,4 milhões de toneladas, Sudeste, com 30,8 milhões, Nordeste, com 29,8 milhões, e Norte, com 22,2 milhões.

Na divisão por estados, Mato Grosso segue como maior produtor de grãos do país, com 31,3% de participação. Depois aparecem Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, que juntos somam 79,3% de toda a produção estimada no Brasil. (com informações da Agência Brasil)