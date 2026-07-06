Mercado reduz projeção do IPCA para 5,30% no boletim Focus

Estimativa de inflação cai pela primeira vez em 16 semanas, mas segue acima da meta do Banco Central

Publicado em 06/07/2026 às 12:13

Alterado em 06/07/2026 às 12:13

O mercado financeiro reduziu pela primeira vez em 16 semanas a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país. A projeção para este ano caiu de 5,33% para 5,30%, conforme o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (6) pelo Banco Central.

Apesar da queda, a expectativa continua acima do centro da meta perseguida pelo BC, que é de 3%, com intervalo de tolerância entre 1,5% e 4,5%. Para 2027, houve leve alta na projeção, enquanto as estimativas para 2028 e 2029 permaneceram estáveis.

Selic segue estável nas expectativas dos analistas

As projeções para a taxa básica de juros também não mudaram de forma relevante. O mercado manteve em 14% a previsão da Selic para 2026, o que indica expectativa de mais um corte em relação à taxa atual de 14,25% definida pelo Copom em junho.

A próxima reunião do Comitê de Política Monetária está marcada para os dias 4 e 5 de agosto. Para os anos seguintes, as estimativas continuam em 12% para 2027, 10,5% para 2028 e 10% para 2029, sem alterações em relação à semana anterior.

PIB e dólar têm projeções praticamente inalteradas

No caso da atividade econômica, a estimativa média de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) permaneceu em 1,99% para este ano. Para 2027, houve leve avanço na projeção, de 1,68% para 1,69%, enquanto 2028 e 2029 seguem com previsão de alta de 2%.

As expectativas para o câmbio também ficaram estáveis. O dólar foi projetado em R$ 5,20 para 2026, R$ 5,58 para 2027, R$ 5,35 para 2028 e R$ 5,40 para 2029, sem mudanças em relação ao boletim anterior.