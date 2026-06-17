BNDES negocia parceria com Petrobras e Vale para exploração mineral

O presidente do banco, Aloízio Mercadante, afirma que o banco discute uma nova cooperação para impulsionar a exploração de minerais críticos e estratégicos no Brasil

Publicado em 17/06/2026 às 07:09

Alterado em 17/06/2026 às 08:22

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou nesta terça-feira, 16, que a instituição negocia com a Petrobras e a Vale a formação de uma parceria para exploração mineral. Segundo ele, ainda não está definido qual será o formato da iniciativa, que pode envolver a criação de um novo fundo de investimento ou a entrada da petroleira em uma estrutura já existente com a mineradora.

Mercadante destacou que o banco vem aprofundando a estratégia com a Vale, empresa que, segundo ele, tem amplo conhecimento no setor. A parceria já estruturada entre BNDES e Vale prevê um fundo de investimento para impulsionar a exploração e o desenvolvimento de minerais críticos e estratégicos no Brasil, com as duas instituições atuando como investidores âncora.

Entrada da Petrobras e foco em geologia

De acordo com o presidente do BNDES, a Petrobras foi chamada para participar do projeto por reunir conhecimento técnico relevante, especialmente em geologia. Ele ressaltou que essa expertise não se limita à geologia marinha, mas pode contribuir em uma perspectiva mais ampla para os estudos e iniciativas ligados à mineração.

“Fizemos uma parceria com a Vale de R$ 1,5 bilhão. Estamos aprofundando essa estratégia com a Vale, que conhece muito esse assunto. E estamos também chamando a Petrobras, que tem muito conhecimento em geologia”, afirmou Mercadante, ao comentar as negociações em andamento.

Planejamento espacial marinho

O executivo também disse que o BNDES assinou com a Marinha a etapa final do Planejamento Espacial Marinho. Segundo ele, o trabalho está sendo desenvolvido ao longo de toda a costa brasileira e deve servir de base para projetos futuros em parceria com Vale e Petrobras.

Mercadante afirmou que o banco pretende atuar de forma integrada nesses projetos, conectando conhecimento técnico, planejamento territorial e investimentos para ampliar a exploração de minerais estratégicos no país.