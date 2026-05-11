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Publicado em 11/05/2026 Ã s 21:03

Alterado em 11/05/2026 Ã s 21:03

Os resultados da Petrobras no primeiro trimestre de 2026 foram muito afetados pela valorização do real no período. Somaram R$ 23,811 bilhões sem eventos exclusivos, com queda de 7,2% sobre o quarto trimestre do ano passado e aumento de 0,9% sobre os primeiros três meses de 2025. No primeiro trimestre, a Petrobras operou com o Brent médio de US$ 80,61, com aumento de 26,6% em relação ao quarto trimestre do ano passado (US$ 63,69). No mesmo período, o dólar caiu 2,4%, para a média de R$ 5,26 e -9,9% comparado a março de 2026.



Apesar da valorização do real frente ao dólar, o endividamento líquido da Petrobras aumentou 2,5% no trimestre e em 10,8% frente a março de 2025, atingindo US$ 62,093 bilhões em março de 2026. O impacto da escalada do preço do petróleo, causado pela guerra no Golfo Pérsico, ficou confinado ao mês de março e será melhor explicado pela companhia nesta terça-feira (12), na conferência com os analistas do mercado, a partir das 14h30.



Fluxo de caixa de US$ 8,4 bilhões

A comentar os resultados, o diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo, destacou que a companhia entregou “resultados financeiros consistentes no primeiro trimestre de 2026, mantendo a forte geração de caixa com Fluxo de Caixa Operacional de US$ 8,4 bilhões, sustentado pela excelente performance dos nossos ativos e por recordes de produção de óleo e gás. Nossos investimentos estão se convertendo em crescimento da produção, demonstrando a solidez e a eficácia da nossa estratégia de criação de valor, concluiu.



A empresa resumiu os principais movimentos no primeiro trimestre;



Principais destaques financeiros

- EBITDA Ajustado Sem Eventos Exclusivos de R$ 61,7 bilhões e Lucro Líquido Sem Eventos Exclusivos de R$ 23,8 bilhões.



- Manutenção da forte geração de caixa com Fluxo de Caixa Operacional de R$ 44,0 bilhões e Fluxo de Caixa Livre de R$ 20,1 bilhões.





Contribuições para sociedade

Pagamento de R$ 72,4 bilhões em tributos à União, Estados e Municípios no primeiro trimestre de 2026.



Aprovação de R$ 9,03 bilhões em proventos relacionados ao resultado do trimestre.

