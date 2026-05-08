Desenrola: BB renegocia mais de R$ 430 milhões em dois dias

Desse volume, cerca de metade foram para públicos PF e PJ do Novo Desenrola e outra parte a partir de condições complementares ofertadas pelo próprio Banco a demais clientes; nas linhas Pronampe e Procred, para PJ, foram contratadas 1,6 mil operações

Publicado em 08/05/2026 às 13:48

Alterado em 08/05/2026 às 13:48

Em dois dias, o Banco do Brasil renegociou mais de R$ 430 milhões em dívidas de seus clientes. Desse total, destaque para as operações no âmbito do Desenrola Empresas, nas linhas Pronampe e Procred, em que foram 1.611 operações contratadas para 1,6 mil empresas, totalizando um desembolso de R$ 202,8 milhões.

Além disso, o BB finaliza o segundo dia de operação do Novo Desenrola somando 12.614 renegociações com clientes PF que atendem às condições do programa do Governo Federal, totalizando R$ 10,4 milhões renegociados. Cabe destacar, ainda, que o Banco aproveita o momento do Novo Desenrola Brasil para também oferecer condições diferenciadas para os demais clientes pessoas físicas. No acumulado de dois dias, foram 22.258 operações renegociadas para esses demais clientes que não fazem parte do programa, totalizando mais R$ 219,6 milhões.

O BB oferece a seus clientes a possibilidade de renegociar dívidas diretamente pelo WhatsApp oficial do BB, com descontos que podem chegar a 90%, além de condições facilitadas de pagamento.

A partir do contato pelo WhatsApp, com uso da senha pessoal, a renegociação pode ser concluída ali mesmo, de forma ágil. E os clientes ainda contam com atendimento especializado realizado por atendentes da Central de Relacionamento BB, garantindo suporte humano durante todo o processo de negociação, de forma simples, segura e digital, aos clientes que precisarem de consultoria específica. O BB oferece ainda o acesso às negociações por outros canais, como o aplicativo da instituição, Internet Banking, e ainda na rede de agências.

O Banco do Brasil incentiva hábitos financeiros mais saudáveis e reafirma seu papel como agente de desenvolvimento econômico e social, oferecendo soluções responsáveis que apoiam a regularização de dívidas, a recuperação do equilíbrio financeiro e o planejamento do futuro com mais segurança.

Cuidados contra fraudes

O Banco do Brasil reforça que qualquer contato para renegociação de dívidas deve ser feito pelos canais oficiais do BB, com destaque para o WhatsApp. O Banco não solicita senhas, códigos de acesso, dados completos de cartões ou pagamentos antecipados por meio de mensagens, ligações ou redes sociais. Os clientes devem desconsiderar qualquer abordagem realizada por números diferentes, perfis não verificados ou mensagens com links suspeitos. Em caso de dúvida, a orientação é encerrar o contato e procurar diretamente os canais oficiais do Banco do Brasil, garantindo uma negociação segura, confiável e protegida contra tentativas de fraude.