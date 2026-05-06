Bradesco registra lucro líquido recorrente de R$ 6,811 bilhões no primeiro trimestre de 2026

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Publicado em 06/05/2026 às 18:55

Alterado em 06/05/2026 às 18:55

O Bradesco registrou lucro líquido recorrente de R$ 6,811 bilhões no primeiro trimestre de 2026, crescimento de 16,1% ante o mesmo período de 2025 e alta de 4,5% ante o quarto trimestre. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE) ficou em 15,8% em março, de 14,4% um ano antes.

A margem financeira bruta atingiu R$ 20 bilhões no trimestre, avanço anual de 16,4%. A margem com clientes somou R$ 19,5 bilhões, alta de 16,3%.

A margem com mercado foi de R$ 553 milhões no período, alta de 19,7% na comparação anual. A margem financeira líquida totalizou R$ 10,3 bilhões no primeiro trimestre, alta de 8,3% em base anual.

“A margem financeira cresceu significativamente no trimestre. Nossa margem com mercado apresentou desempenho positivo em cenário macro desafiador, revelando boa gestão de risco”, ressalta o banco no balanço. “Nossa margem com clientes cresceu na comparação com o trimestre anterior, apesar do efeito calendário (menos dias), refletindo aumento do volume de crédito e spread.” (com Agência Estado)