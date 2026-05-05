Brasil e Itália discutem 'oportunidades abertas' com acordo UE-Mercosul

Tratado entrou em vigor provisoriamente em 1º de maio

Publicado em 05/05/2026 às 16:27

Alterado em 05/05/2026 às 16:27

Políticos, diplomatas e empresários brasileiros e italianos se reuniram no Escritório do Parlamento Europeu na Itália, em Roma, na segunda-feira (4), a fim de discutir oportunidades "abertas" em diversos setores através do acordo entre União Europeia e Mercosul, que entrou em vigor de forma provisória em 1º de maio.



Para o deputado italiano Fabio Porta, presidente da Associação de Amizade Itália-Brasil e coorganizador do evento, o tratado comercial entre as partes "representa o início de uma nova fase de colaboração entre a Europa e a América Latina, que agora exige um compromisso concreto das instituições, das empresas e da comunidade científica para traduzir essas oportunidades em projetos e relações duradouras".



A iniciativa, realizada em parceria com Fundação Getúlio Vargas (FGV) Europa, teve como foco os setores de sustentabilidade, inovação tecnológica, investimento e internacionalização de negócios.



Porta acredita que a "redução progressiva das barreiras comerciais" poderá "se traduzir em novas oportunidades" para as empresas italianas.



A implementação do acordo entre UE-Mercosul ainda é provisória, já que aguarda a decisão do Tribunal de Justiça da UE, conforme solicitado pelo Parlamento Europeu.



A manobra da Câmara de Estrasburgo, em janeiro passado, chegou a colocar o pacto em risco.

No entanto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acionou a cláusula que permite a implementação provisória e obteve o aval do Parlamento e dos Estados-membros.



O acordo entre os blocos envolve cerca de 700 milhões de consumidores.

Ele prevê a eliminação gradual das tarifas de importação sobre mais de 91% dos produtos europeus exportados ao Mercosul. (com Ansa)