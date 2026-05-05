Durigan diz que Banco Regional de Brasília é um problema do governo do Distrito Federal, não do Governo Federal

...

Publicado em 05/05/2026 às 07:12

Alterado em 05/05/2026 às 08:23

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira, 4, que o Banco de Brasília (BRB), que sofre problemas de liquidez e capital por causa de ativos adquiridos do Banco Master, é um problema do governo do Distrito Federal (GDF). “Não estou dizendo que a União em algum momento não pode entrar, mas é um problema do GDF, a gente não pode esquecer disso”, afirmou o ministro, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

“Se não tiver risco sistêmico, se for um banco que está com dificuldade, existem os mecanismos para lidar com isso. Aí não tem que se falar em intervenção especial, ajuda do Tesouro, não tem que se falar nisso. A única hipótese em que eu cogitaria – e, de novo, não estou dizendo que vou – olhar para o BRB é em risco sistêmico, caso o Banco Central analise dessa forma”, disse Durigan.

O ministro afirmou que o papel do Tesouro Nacional não é comprometer dinheiro público para cobrir um rombo mal explicado. “Acho que tem, inclusive, saídas que passam pelo Fundo Constitucional do DF, que é dinheiro da União”, completou. Durigan sugeriu que o fundo comprometa recursos do Distrito Federal na operação.

Recentemente, o governo distrital pediu o aval do Tesouro Nacional como garantia da União para o empréstimo que socorreria o BRB.

Correios

O ministro admitiu que os Correios têm um problema, mas que a nova gestão da estatal está buscando equacioná-lo. “É inegável, eles tiveram um resultado ruim, teve uma troca de gestão, o Emmanoel [Rondon], que é o atual presidente dos Correios, apresentou um plano que é muito bom, que envolve uma série de medidas de cortar gasto, aprimorar receita, fazer parcerias internacionais, parcerias dentro do País, e é com base nesse plano de reestruturação que nós temos acompanhado esse Correios do futuro”, disse o ministro.

Durigan lembrou que em 2025 os Correios tiveram um resultado negativo de R$ 4 bilhões e, para 2026, espera-se desempenho ainda pior, talvez na casa dos R$ 10 bilhões. “Mas, de novo, é uma questão que nós temos que encarar de frente. Os Correios têm um ônus, que é entregar a universalidade para o País todo. Quando você fala com agentes privados, eles dizem que a ‘gente é mais eficiente que os Correios, mas eu não entrego notificação judicial para a população ribeirinha no Amazonas’. Não entrega, os Correios entregam.”

“E, para fazer isso, ele tem um déficit maior na operação. Então, de fato, tem um déficit que existe nos Correios, que precisa ser endereçado, e eu sou o maior defensor disso, não defendo estatal deficitária. Estatal deficitária tem que ter outra saída, outra solução”, afirmou o ministro.

Questionado sobre privatização, Durigan disse não ter problema com a opção, mas ressalvou: “Também não acho que privatização seja saída fácil, porque para muita gente é ‘privatiza tudo’. Não privatizou nada, o presidente Lula acabou privatizando mais do que o governo anterior, ou fazendo concessão. Então, não acho que seja bala de prata também”. Por fim, o ministro avaliou que os Correios passam hoje por um processo de reavaliação de cadeia logística. “Então, se armazenamento, ou se entrega de medicamento, ou se entrega de notificação judicial precisa passar por um processo de joint venture, que se faça. Eu sou bem favorável à flexibilização.” (com Agência Estado)