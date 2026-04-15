Petrobras investirá US$450 milhões no maior projeto de monitoramento sísmico mundial

A coleta de dados sísmico permitirá melhor gerenciamento do campo e aumento da produção

Publicado em 15/04/2026 às 10:27

Alterado em 15/04/2026 às 10:27

A Petrobras e os parceiros do Consórcio de Libra investirão cerca de US$ 450 milhões no mais extenso projeto de monitoramento sísmico mundial. A tecnologia, em termos simples, faz um ultrassom do subsolo marinho, revelando suas estruturas geológicas e movimentações de fluidos como óleo, gás e água.

No projeto, uma infraestrutura submarina composta por uma rede de sensores e instrumentos óticos irá monitorar o comportamento do reservatório do campo de Mero, na Bacia de Santos. Mero é um dos principais campos produtores de petróleo do Brasil e está em fase de implantação dos projetos e expansão da produção. Em janeiro de 2026, ultrapassou os 680 mil barris por dia na média mensal, reforçando sua relevância no cenário nacional.

O projeto, inédito em águas profundas, trará dados que permitirão uma compreensão aprofundada do comportamento do reservatório e sua dinâmica ao longo do tempo. Isso permitirá um melhor gerenciamento, garantindo a máxima recuperação de petróleo dos reservatórios.

A instalação de uma rede permanente de sensores sísmicos instalados no leito marinho é conhecida como PRM, sigla em inglês para Sistema de Monitoramento de Reservatórios Permanente. Ao otimizar o gerenciamento dos campos, a tecnologia maximiza a produção de óleo sem aumento relevante de emissões, contribuindo assim para redução da pegada de carbono.

A primeira fase do projeto, com a instalação de mais de 460 km de cabos com sensores ópticos, cobrindo uma área de 222 km², foi concluída em março deste ano. O sistema será responsável pelo monitoramento das atividades de produção de petróleo e gás nos FPSOs Guanabara (Mero 1) e Sepetiba (Mero 2). FPSOs são plataformas que produzem, armazenam e transportam petróleo. Os primeiros dados serão coletados no segundo trimestre de 2026.

A segunda fase também está em andamento com a construção de mais 316 km de cabos sismográficos, que cobrirão outras 140 km² das áreas de produção dos FPSOs Duque de Caxias (Mero 3) e Alexandre de Gusmão (Mero 4). Essa etapa será concluída no ano que vem.

Por enquanto, computadores a bordo das plataformas receberão os dados coletados do subsolo marinho, mas, futuramente, os dados serão enviados, por meio de fibra ótica, para a sede da companhia.

Além disso, a Petrobras usará, em parceria com a UFRJ, Inteligência Artificial para capturar informações continuamente do sistema PRM na área de Mero, contribuindo com a pesquisa científica e segurança operacional do campo.

Campo de Mero

O campo unitizado de Mero está localizado no Bloco de Libra, pertencente ao Consórcio de mesmo nome, e é operado pela Petrobras em parceria com a Shell Brasil Petróleo Ltda. Total Energies EP Brasil Ltda. CNPC, CNOOC Petroleum Brasil Ltda. e Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA que exerce papel de gestora do Contrato de Partilha de Produção e representa a União na área adjacente ao campo.